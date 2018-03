Rhein-Neckar. (sha) Die magische Grenze von 550.000 Einwohnern soll im kommenden Jahr erreicht und sogar übertroffen werden - wenn man den Prognosen des Statistischen Landesamtes Glauben schenken darf. Noch ist es aber nicht so weit: Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lebten in den 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises nach Angaben der Statistiker exakt 544.400 Menschen.

Ein Jahr zuvor waren 541.859 Personen erfasst worden, was einem Zuwachs von 2541 Personen oder 0,47 Prozent entspricht. Mit 276.778 lebten zum Stichtag übrigens etwas mehr Frauen als Männer (267.622 ) im Rhein-Neckar-Kreis. Dieser liegt damit im Landestrend: Von den rund 10,95 Millionen Einwohnern Baden-Württembergs sind etwa 5,44 Millionen männlich und 5,51 Millionen weiblich.

Lediglich in 14 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises wohnten zum Stichtag mehr Männer als Frauen im Ort. Dies war in Epfenbach, Eschelbronn, Heddesbach - mit insgesamt 474 Einwohnern weiter mit Abstand die kleinste Gemeinde des Kreises - Helmstadt-Bargen, Hockenheim, Laudenbach, Malsch, Meckesheim, Mühlhausen, Neidenstein, Neulußheim, Reilingen, Schönau und Walldorf der Fall.

Ein Kuriosum stellt dabei die Gemeinde Reilingen dar, denn dort waren die Geschlechter der 7551 Einwohner fast genau gleich verteilt: 3776 Bürger waren männlich, 3775 weiblich. Eine ähnlich knappe Geschlechterverteilung gibt es noch in Neckarbischofsheim (2032/2034), Schönau (2223/2221), Neulußheim (3482/ 3479), Reichartshausen (1038/1041), Heddesbach (239/235) und Schönbrunn (1418/1424). Bei den Städten mit der höchsten Einwohnerzahl im Kreis ist nach wie vor mit deutlichem Abstand Weinheim Spitzenreiter (44.954 ), gefolgt von Sinsheim (35.410 ), Leimen (27.076 ), Wiesloch (26.542 ), Hockenheim (21.625 ) und Schwetzingen (21.580 ) - alle sechs Kommunen sind Große Kreisstädte. In einem Ranking liegt der Rhein-Neckar-Kreis weiter unangefochten an der Spitze: Mit den 544.400 Menschen zählt kein Landkreis in Baden-Württemberg mehr Einwohner.

Auf Platz zwei liegt nach wie vor der der Landkreis Ludwigsburg (537.902 Einwohner am 31. Dezember 2016). Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamtes könnte der Rhein-Neckar-Kreis übrigens - wie eingangs erwähnt - bereits in einem Jahr die "Schallmauer" von 550.000 Einwohnern durchbrechen: Das Statistische Landesamt prognostiziert, dass im Jahr 2019 im hiesigen Landkreis 551.273 Menschen leben.