Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Ein Landkreis benötigt nicht nur genügend Geld, um handlungsfähig zu sein, er muss mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln auch wirtschaftlich umgehen. In diesem Zusammenhang hat sich die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) in den Sommermonaten des vergangenen Jahres die Haushalts,- Kassen- und Rechnungsführung des Rhein-Neckar-Kreises der Jahre 2011 bis 2016 genauer angesehen.

"Wir haben gut gewirtschaftet", fasste Landrat Stefan Dallinger das Ergebnis des Prüfungsberichts in der jüngsten Kreistagssitzung in Meckesheim zusammen. Ganz ohne kritische Anmerkungen blieb der Bericht allerdings nicht. Vor allem fiel auf, dass im Sozialamt des Kreises Einnahmeverluste auftreten, da in diesem Bereich zu wenig Personal vorhanden ist, um etwa offene Forderungen zu bearbeiten.

Zudem sorgten veränderte gesetzliche Vorschriften, wie etwa beim Bundesteilhabegesetz, für mehr Arbeitsaufwand, wie Frank Werner (CDU) betonte. Die Verwaltung hat bereits reagiert und vier neue Stellen im Sozialamt geschaffen. "Dass diese sofort besetzt werden konnten, ist nicht selbstverständlich", zeigte sich Claudia Felden (FDP) angesichts der derzeitigen Probleme, Fachkräfte zu finden, äußerst erfreut.

Durchaus zufrieden waren die Kreisräte auch mit dem vorgelegten Beteiligungsbericht für das Jahr 2017, in dem die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften des Kreises zusammengefasst werden, wie etwa der Abfallverwertung Rhein-Neckar (AVR) oder der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN). So hat sich etwa die Bilanzsumme des "Konzerns Rhein-Neckar-Kreis" gegenüber dem Vorjahr um 29 Millionen auf nun 1,08 Milliarden Euro erhöht. Gleichzeitig konnte die Verschuldung der Gesellschaften um neun Millionen auf 260 Millionen Euro abgebaut werden.

Doch bei den Gesellschaften des Kreises läuft nicht alles nach Wunsch. So schreiben die GRN seit Jahren rote Zahlen, die vor allem durch den Betrieb der Kreiskrankenhäuser verursacht werden. 4,3 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr. Das liegt insbesondere am sogenannten Landesbasisfallwert, nach dem die Leistungen der Krankenhäuser vergütet werden. "Der Landesbasisfallwert in Baden-Württemberg befindet sich im unteren Korridor aller Bundesländer", verdeutlichte Thomas Zachler (SPD), wo das Problem liegt. Dementsprechend waren sich Ralf Frühwirt (Grüne), Heiner Rutsch (Freie Wähler) und Claudia Felden darin einig, dass nun die Politik gefordert sei, die finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser zu verbessern.

Die finanziellen Sorgen der GRN-Kliniken könnten aber noch größer werden, wie Dallinger bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2019 erläuterte. So wird durch das Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz zwar die personelle Ausstattung der Krankenhäuser verbessert, jedoch soll zu dessen Finanzierung der Versorgungszuschlag für die Krankenhäuser gestrichen werden "Den GRN-Kliniken würde damit ein Betrag von einer Million Euro jährlich entzogen", erläuterte der Landrat.

Finanzielle Probleme gibt es seit einigen Jahren auch bei der Jugendhilfeeinrichtung Stift Sunnisheim. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Verlust der gemeinnützigen GmbH um knapp 123.000 auf nunmehr 498.000 Euro. "Die Probleme liegen im Kern, und wir müssen dafür sorgen, dass die Einrichtung gut funktioniert", erkannte Edgar Wunder (Linke). Dabei sind vor allem die Auslastung bei der vollstationären Unterbringung Auszubildender sowie die Lehrlingszahlen die Probleme.

Durch gezielte Werbung bei den Jugendämtern für das Ausbildungs- und Beschäftigungsangebot der Jugendhilfeeinrichtung scheint sich die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen dort aber zu verbessern.