Die „Dorfpride“ in Oftersheim kam bei der Bevölkerung sehr gut an. Foto: Lenhardt

Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Dass eine Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten existiert, ist eine Realität, die in der Mitte der Gesellschaft längst angekommen ist. Vor diesem Hintergrund sorgte der Sozialausschuss des Rhein-Neckar-Kreises jetzt für Irritationen. Das Gremium lehnte mehrheitlich den Förderantrag des Vereins Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar (Plus) ab.

Menschen, die nicht der heterosexuellen "Norm" entsprächen, können einem hohen seelischen Leidensdruck ausgesetzt sein, machten die Plus-Vorstandsmitglieder Christina Herrmann und Florian Wiegand zu Beginn der Debatte deutlich. Viel Zeit blieb für ihre Präsentation zwar nicht, doch wurden die Problemlagen, denen sich Betroffene gegenübersehen, ausführlich in der Sitzungsvorlage beschrieben. Dazu zählen Ausgrenzung, körperliche und sexualisierte Gewalt, prekäre Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse sowie ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und Suizid.

Ein besonderes Augenmerk des Vereins liegt aufgrund der hohen Nachfrage auf den Bedürfnissen junger transsexueller und transgender Menschen sowie ihrer Erziehungsberechtigten. Plus sei in Mannheim mit zahlreichen ehrenamtlich Engagierten seit 1998 aktiv, als Träger der freien Jugendhilfe und außerschulischen Jugendbildung anerkannt und in der Region gut vernetzt, berichtete Herrmann. Der Einzugsbereich sei groß, zehn bis 20 Prozent aller Ratsuchenden komme aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Und es könnten bald mehr werden.

Denn der Verein hat kürzlich im Bürgeramt Heidelberg-Mitte eine weitere Anlaufstelle eröffnet und ist damit für Kreisbewohner noch besser erreichbar. "Wir wünschen uns sehr, dass wir die Beratung auch für Menschen aus dem Rhein-Neckar-Kreis kostenfrei anbieten können", betonte die Soziologin. Wie Plus in seinem vorgelegten Konzept ausführt, finanziert das Land die Erstberatung, weitere Beratungsstunden müssen Bürger aus dem Rhein-Neckar-Kreis bisher selbst zahlen. Das stelle für junge beziehungsweise finanziell schlechter gestellte Menschen eine besondere Härte dar.

Um eine bedarfsgerechte Versorgung gewährleisten zu können, empfahl die Verwaltung für 2022 eine Projektförderung in Höhe von 30.000 Euro mit der Aussicht darauf, das Angebot nach erfolgreicher Umsetzung zu etablieren. "Wir haben uns intensiv mit der Vorlage befasst", sagte CDU-Sprecherin Inge Oberle. Dabei sei ihre Fraktion zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei der Beratung um eine Querschnittsaufgabe handle. "Wir lehnen die Förderung ab", sagte sie.

Andreas Marg von den Grünen nannte die Haltung der Christdemokraten rückwärtsgewandt. "Wir sind froh, dass es eine so hoch qualifizierte Beratungsstelle gibt." Dass sich auch die Freien Wähler kritisch mit dem Vorschlag auseinandergesetzt hatten, machte Gabi Horn deutlich. Der Anteil Ratsuchender aus dem Rhein-Neckar-Kreis könnte über die Schulsozialarbeit abgebildet werden, meinte sie und wünschte sich zu einem späteren Zeitpunkt einen Erfahrungsbericht.

Ausführlicher bezog Renate Schmidt von der SPD-Fraktion Stellung: "Wir können eine Lücke schließen", appellierte sie an die Ausschussmitglieder und fand es "ganz wichtig, dass spezielle Beratung stattfindet". Andere Akteure seien "fachlich nicht im Thema drin". Die Betroffenen würden immer noch Diskriminierung erfahren, sagte sie und erwähnte psychische Probleme bei Jugendlichen und Eltern. Schmidt erinnerte daran, wie gut im Sommer die "Dorfpride in Oftersheim mit 750 Teilnehmern von der Bevölkerung angenommen wurde. "Wir sind für Vielfalt in unserer Gesellschaft und stimmen aus vollem Herzen zu."

Während Karlheinz Kolb (AfD) sich dem Kritikerlager anschloss, zeigte sich Dietrich Herold (FDP) offen. "Jedes unserer Fraktionsmitglieder kennt Fälle von Diskriminierung", sagte er. "Es ist erforderlich, dass wir die Förderung übernehmen." Dass das Angebot evaluiert werde, sei selbstverständlich. "Es wäre die Aufgabe gewesen, hier im Sozialausschuss die Mittel zur Verfügung zu stellen", bedauerte Detlef Gräser (Die Linke) die sich abzeichnende Ablehnung und schickte ein bitteres "Man lernt nie aus" hinterher.

Auch Wilfried Weisbrod (Grüne) zeigte sich enttäuscht. Er nannte als prominente Homosexuelle neben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch den Vizepräsidenten des Landtags, den Schwetzinger Abgeordneten Daniel Born (SPD). Dieser sitzt mit Christina Herrmann und Florian Wiegand im Vorstand des Vereins Plus. CDU, Freie Wähler und AfD votierten mit einer Mehrheit von 16 der 29 Stimmen gegen den Antrag. "Dieses Mal hat es leider nicht geklappt", bedauerte Landrat Stefan Dallinger und ermunterte den Verein, noch einmal nachzulegen.

Born nannte die Entscheidung in einer Mitteilung einen "Skandal" und einen "schwarzen Tag für unsere bunte Gesellschaft". Diese Beratung werde im Kreis gebraucht, queere Menschen lebten ja nicht nur in Großstädten.