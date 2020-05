Rhein-Neckar. (RNZ) Grundsätzlich ist der beste Schutz vor dem Buchsbaumzünsler der richtige Rückschnitt im Herbst gegen Ende September, denn dabei werden die in den Blättern eingesponnen Larven entfernt. Aber auch jetzt, wenn die Buchsbäume austreiben, können noch vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis hervor. So empfiehlt das in der Kreisbehörde zuständige Amt für Landwirtschaft und Naturschutz weiter, braune und abgestorbene Blätter zu entfernen, andernfalls verlassen die eingesponnenen Larven ihr Gespinst und beginnen mit dem Blattfraß.

"Wichtig ist auch, den Buchsbaum regelmäßig auf Larven zu untersuchen", rät die stellvertretende Leiterin des Amtes für Landwirtschaft und Naturschutz, Nicole Gross. Vorhandene Larven sollten von Hand abgelesen oder mittels Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch entfernt werden. Auch das nützlingsschonende Mittel Dipel ES mit dem Wirkstoff Bazillus Thuringiensis, das ausschließlich Schmetterlingslarven infiziert, kann verwendet werden. Dabei ist es wichtig, den Außen- und Innenbereich der Sträucher damit zu benetzen.

Der Buchsbaumzünsler befällt bevorzugt kranke und geschwächte Bäume. Ganz wesentlich ist, dass der Buchsbaum in seinem optimalen Milieu steht, also in einem Boden mit basischen PH-Wert von 7,4 und darüber. Böden mit saurer Reaktion können zu Pilzbefall führen.

Daher ist eine ausreichende Kalkgabe im Frühjahr und Herbst für die Gesundheit des Buchsbaums wichtig. Angemessen sind bei einer Wuchshöhe des Buchsbaums von rund einem Meter etwa 250 Gramm Dolomitkalk. Schnittmaßnahmen am Buchsbaum zur Zeit des Falterflugs - voraussichtlich im Juni - sollten unbedingt vermieden werden, denn dies lockt die Schmetterlinge an.

Grundsätzlich kann der befallene Buchs über die Bioenergietonne entsorgt werden. Sollten jedoch größere Mengen oder Schnittgut mit großen Raupenstadien entsorgt werden müssen, dürfen diese keinesfalls im Garten liegen bleiben, heißt es in der Empfehlung weiter.