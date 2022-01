Rhein-Neckar. (RNZ) Über 30-Jährige können sich ab sofort an den Impfstützpunkten und DIA-Standorten des Rhein-Neckar-Kreises wieder mit BioNTech impfen lassen. Das teilt das Landratsamt mit.

"Biontech ist inzwischen wieder in ausreichender Menge vorhanden und wir wollen einen Verwurf natürlich vermeiden", erklärt der ärztliche Leiter Impfen im Landratsamt, Christoph Schulze. Seit der Kontingentierung des Impfstoffs Ende November vergangenen Jahres wurde Biontech nur noch an bestimmte Personengruppen verimpft. Nun hat das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg dem Vorgehen des Rhein-Neckar-Kreises zugestimmt, dass das Vakzin wieder ohne Altersbeschränkung verimpft werden kann. Die neue Regelung wird ab sofort in allen Impfstützpunkten und Standorten von dauerhaften Impfaktionen (DIA) umgesetzt.

Für alle DIA-Standorte und Impfstützpunkte sind momentan noch zahlreiche Termine verfügbar. Der Direktlink für die Online-Buchung von Terminen für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen lautet: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Zudem ist die Terminbuchung telefonisch bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) möglich.

Info: Fragen rund um die Impfung und die Corona-Pandemie werden in diesem Video des Gesundheitsamtes erklärt: www.rhein-neckar-kreis.de/warumimpfen

Update: Freitag, 28. Januar 2022, 08.56 Uhr

Boostern nach drei Monaten ab sofort möglich

Rhein-Neckar. (RNZ) An den Impfstützpunkten und bei Impfaktionen des Rhein-Neckar-Kreises können sich ab sofort auch all jene impfen (ab 18 Jahren) lassen, deren Zweitimpfung erst drei Monate her ist. Wie das Landratsamt mitteilt, wird die neue Empfehlung der Stiko zu Auffrischungsimpfungen nach drei Monaten sofort umgesetzt.

Wer bereits mit Corona infiziert war, soll demnach auch eine Imfstoffdosis drei Monate nach der Infektion erhalten.

In den Impfstützpunkten und DIA-Standorten (dauerhafte Impfaktionen) können sich alle Personen, die sich nach der neuesten Stiko-Empfehlung boostern lassen wollen, einen Termin buchen. Derzeit sind in der laufenden Woche noch viele Termine – auch über die Feiertage – frei. An allen Standorten wird an Heiligabend bis 14 Uhr geimpft, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gelten die regulären Öffnungszeiten.

Der Direktlink für die Online-Buchung lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Die Terminbuchung ist auch telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) möglich.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 16.56 Uhr

Corona-Impfungen für Kinder ab 5 Jahren ab Donnerstag

Rhein-Neckar. (RNZ) In den Impfstützpunkten Patrick Henry Village in Heidelberg und in Sinsheim beginnen am Donnerstag, 16. Dezember, die Impfungen für Kinder ab fünf Jahre. Das teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat in der vergangenen Woche die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen empfohlen. Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern besteht.

Kinder von fünf bis elf Jahren erhalten zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen mit einer angepassten, geringeren Dosierung des Biontech-Impfstoffs. Es sei frühzeitig genügend Impfstoff bestellt worden. Es wird zunächst mit 75 Impfungen pro Tag gestartet. Dies solle zeitnah ausgeweitet werden.

In der laufenden Woche finden diese speziellen Impftermine am Donnerstag, 16. Dezember, und am Freitag, 17. Dezember, in PHV sowie am Samstag/Sonntag, 18./19. Dezember, in Sinsheim jeweils in einem Zeitfenster zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr statt. Ab der kommenden Woche werden Kinder unter zwölf Jahren immer montags und dienstags in PHV sowie mittwochs und donnerstags in Sinsheim jeweils zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr geimpft. Buchbar sind die Termine bis Jahresende zunächst nur online unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Die buchbaren Termine sind seit 12 Uhr freigeschaltet.

Zur Impfung mitzubringen sind der Impfausweis und, falls vorhanden, die Krankenkassenkarte des Kindes, ein Lichtbildausweis des Erziehungsberechtigten sowie die Terminbestätigung in ausgedruckter oder digitaler Form.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 12.07 Uhr

Impf-Start im PHV ab Montag, Anmeldung ab Freitag

Rhein-Neckar/Heidelberg. (RNZ) Der Rhein-Neckar-Kreis eröffnet am Montag, 13. Dezember, den Impfstützpunkt im Heidelberger Patrick-Henry-Village. Das teilt das Landratsamt mit.

Damit startet der Kreis schneller als eigentlich geplant mit den Impfungen dort. Die Anmeldung und Termin-Buchung ist ab Freitag, 10. Dezember, ab etwa 10 Uhr möglich. In der ersten Woche sind dort rund 2000 Impfungen geplant. Man wolle aber die Kapazitäten so schnell wie möglich hochfahren, sagt Landrat Stefan Dallinger. Knackpunkte seien immer noch das fehlende Personal und auch die Beschaffung der Impfstoffe.

Da man im Landratsamt optimistisch ist, diese beiden Probleme zeitnah lösen zu können, werden zunächst nur für die erste Woche Termine zur Buchung freigegeben. "Sobald es möglich ist, erhöhen wir die Taktung in PHV und schalten dann weitere Termine frei", erklärt Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Kreises.

Info: Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr) und online unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich. Der Direktlink für die Online-Buchung lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 15.45 Uhr

Corona-Hotline ab sofort wieder täglich erreichbar

Rhein-Neckar. (RNZ) Die Corona-Hotline ist ab sofort wieder täglich erreichbar. Sie ist zuständig für Fragen rund um das Coronavirus, die Vergabe von Tickets für PCR-Tests und Buchungen für Impftermine, wie das Landratsamt mitteilt.

Ab sofort ist das Infotelefon unter der Nummer 06221/522-1881 wieder täglich wie folgt erreichbar: werktags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 10 bis 14 Uhr. In den knapp zwei Jahren, in denen die Corona-Hotline besteht, wurden mittlerweile mehr als 170.000 Anrufe entgegengenommen.

In der Hotline erhalten Bürger Informationen zu Fragen rund um das Coronavirus. Zusätzlich können auch Personen, die im kreiseigenen Testzentrum in Reilingen mittels PCR-Test getestet werden wollen, die Corona-Hotline anrufen. Im Rahmen eines Gesprächs und einer Vorprüfung wird abgeklärt, ob die erforderlichen Voraussetzungen für eine Testung grundsätzlich erfüllt sind. Das Testangebot richtet sich nur an Personen mit Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten sowie Personen, die engen Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person hatten, die eine Warnung über die Corona-Warn-App erhalten haben oder deren Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen ist.

Eine Buchung ist auch online unter https://www.rhein-neckar-kreis.de/selfservice möglich.

Außerdem können über die Mitarbeiter der Corona-Hotline auch Termine für eine Impfung an einem der DIA-Standorte oder Impfstützpunkte des Rhein-Neckar-Kreises gebucht werden. Aufgrund der hohen Nachfrage sind zwar nicht zu jeder Zeit Termine verfügbar. Jedoch werden regelmäßig neue Termine eingestellt, sodass ein erneuter Versuch zu einem späteren Zeitpunkt zu empfehlen ist. Auch hier gibt es die Möglichkeit einer Online-Buchung: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 15.17 Uhr

Termine für Impfstützpunkte ab Mittwoch buchbar

Rhein-Neckar. (RNZ) Ab der kommenden Woche wird in Hockenheim, Sinsheim und Weinheim wieder täglich geimpft, teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit.

Die konkrete Terminbuchung ist ab kommendem Mittwoch, 1. Dezember, möglich. Ab 15 Uhr sollen für die Standorte Weinheim 2400 und für Hockenheim 2700 Termine neu eingestellt werden. Dort sowie in Sinsheim beginnen schon in der kommenden Woche die täglichen Impfungen. Zunächst sind an diesen drei Impfstützpunkten pro Tag bis zu 300 Impfungen vorgesehen.

In Hockenheim beginnen die täglichen Impfungen ab Dienstag, 7. Dezember, in Weinheim am Mittwoch, 8. Dezember und in Sinsheim ab Samstag, 11. Dezember. In diesen drei Impfstützpunkten finden dann jeweils zwischen 7 und 20 Uhr Erst-, Zweit- und Drittimpfungen statt.

An den anderen beiden Impfstützpunkten Eberbach und Schwetzingen wird die Kapazität pro Öffnungstag auf 300 erhöht – hier bleibt es aber vorerst bei drei Tagen pro Woche. "Sobald wir zusätzliches Personal zur Verfügung haben, wollen wir an allen Standorten die Zahl der möglichen Impfungen weiter erhöhen", so Dezernentin Doreen Kuss.

Nach wie vor gilt für alle dauerhaften Impfaktionen (DIA) sowie die neuen Impfstützpunkte: Hier erhalten ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung. Personen, die sich vorab nicht anmelden möchten, stehen weiterhin die Mobilen Impfaktionen (MIA) offen.

Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr) und online unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich. Der Direktlink lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Die nächsten Termine für die Impfstützpunkte werden am Mittwoch, 1. Dezember, ab 15 Uhr freigeschaltet.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 15.14 Uhr

Kreis öffnet fünf neue Impfstützpunkte und PHV

Rhein-Neckar. (RNZ) Der Rhein-Neckar-Kreis öffnet 5 neue Impfstützpunkte in Weinheim, Hockenheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach sowie PHV in Heidelberg. Das teilt das Landratsamt mit.

Das Landratsamt geht damit den nächsten Schritt und erhöht weiter die Anzahl der möglichen Impfungen. Das Konzept steht nun und sieht als Drei-Stufen-Modell neben den mobilen und dauerhaften Impfaktionen (MIA und DIA) den Betrieb größerer Impfstützpunkte vorsieht.

Fünf dieser Impfstützpunkte entstehen an den DIA-Standorten Weinheim, Hockenheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach. Daneben wird in den Räumen des ehemaligen Supermarktes im Patrick-Henry-Village (PHV), in dem vormals das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) und später das Impfzentrum Rhein-Neckar betrieben wurde, ebenfalls ein Impfstützpunkt entstehen. Die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen laufen bereits – hier soll zukünftig auch die komplette Logistik für alle Mobilen Impfteams des Kreises abgewickelt werden.

In den fünf neuen Impfstützpunkten können dann pro Öffnungstag bis zu 300 (Eberbach und Schwetzingen), 500 (Sinsheim) und 600 (Hockenheim und Weinheim) Impfungen stattfinden. Am Standort PHV Heidelberg sind mindestens 800 Impfungen an sieben Tagen in der Woche geplant.

Da das ehemalige Impfzentrum komplett leergeräumt wurde und erst wieder ertüchtigt werden muss, kann das genaue Startdatum noch nicht vorhergesagt werden. "Unser Ziel ist es jedenfalls, im Patrick-Henry-Village noch vor Weihnachten mit den Impfungen zu beginnen", sagt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. An den anderen fünf Standorten geht es mit der Erhöhung der Kapazitäten in einem gestuften Verfahren ab Dienstag, 7. Dezember, los.

Es werde rechtzeitig informiert, ab wann die neuen Termine gebucht werden können. Die Terminbuchung wird per Telefon (06221/522-1881 – montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) und online unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich sein. Der Direktlink lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.

Tägliche PCR-Tests in Reilingen möglich

Zudem weitet das PCR-Test-Center in Reilingen (Wilhelmstraße 86, 68799 Reilingen) die Öffnungszeiten aus. Ab dem heutigen Montag werden dort – ausschließlich nach vorheriger Buchung – täglich von 8 bis 20 Uhr PCR-Tests durchgeführt. Das Testangebot richtet sich nur an Personen mit Symptomen, die auf eine Corona-Infektion hindeuten sowie Personen, die engen Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten Person hatten, die eine Warnung über die Corona-Warn-App erhalten haben oder deren Antigen-Schnelltest positiv ausgefallen ist. In diesen Fällen kann unter https://www.rhein-neckar-kreis.de/selfservice oder über die Hotline (06221/522-1881 – montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) - schnell und unkompliziert ein Termin für einen kostenlosen PCR-Test gebucht werden.

Da im Test-Center in Reilingen auch Abstriche für Kinder durch geschultes Fachpersonal möglich sind, kann auch für Kinder über sechs Jahren ein Termin im Drive-In-Bereich vereinbart werden. Für eine Terminbuchung jüngerer Kinder (unter sechs Jahre) in Reilingen muss auf jeden Fall die Corona-Hotline des Gesundheitsamts (06221/522-1881) kontaktiert werden.

Update: Montag, 29. November 2021, 10.17 Uhr

Es gibt vier weitere Impfstandorte

Rhein-Neckar. (RNZ) Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das zusammen mit der Uniklinik Heidelberg die Mobilen Impfteams in der Region koordiniert, bietet ab der kommenden Woche an vier weiteren Standorten dauerhafte Impfaktionen (DIA) an. Am Mittwoch, 1. Dezember, finden in Hockenheim die ersten DIA-Impfungen statt, ab 2. Dezember in Leimen, ab 3. Dezember in Bammental und ab 4. Dezember in Weinheim.

Auch an diesen vier Standorten wird vorerst an drei Öffnungstagen pro Woche geimpft – jeweils von 8.30 bis 18 Uhr. Pro Termin sind 200 Impfungen möglich. "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei den DIA ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung erhalten", wird die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, in einer Mitteilung zitiert.

Die Impftermine für die vier neuen Standorte sind ab Donnerstag, 25. November, für 14 Tage im Voraus buchbar. Grundsätzlich werden momentan Termine für alle DIA-Standorte nur für zwei Wochen im Voraus eingestellt. Bei allen Impfaktionen stehen die Vakzine der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung.

Für Auffrischimpfungen soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden. Abweichend hiervon wird nach einer Immunisierung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sowie Personen mit einer schweren Immunschwäche oder Immunsuppression bereits nach einem Monat eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Die Standorte:

> Hockenheim (Stadthalle), Rathausstraße 3, ab Mittwoch, 1. Dezember, montags, mittwochs, sonntags.

> Leimen (Alte Fabrik), Theodor-Heuss-Straße 41, ab Donnerstag, 2. Dezember, dienstags, donnerstags, sonntags.

> Bammental (Foyer der Elsenzhalle), Vertusplatz 1, ab Freitag, 3. Dezember, montags, mittwochs, freitags.

> Weinheim (Drei-Glocken-Center), Bergstraße 49, ab Samstag, 4. Dezember, donnerstags, samstags, sonntags.

Info: Die Terminbuchung ist per Telefon (06221/522 18 81 montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) und online www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich. Direktlink: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.