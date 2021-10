Rhein-Neckar. (RNZ) Gerade in Pandemiezeiten, in der das gewohnte Leben und der Schulalltag auf den Kopf gestellt wird, ist es umso wichtiger, Kinder aus sozial schwachen Familien zu unterstützen, vor allem, wenn es um Online-Unterricht geht. Doch vielen Schülerinnen und Schülern fehlt die nötige Ausstattung, um diesem verlässlich beiwohnen zu können. An diesem Punkt kommt die Initiative "HeyAlter!" ins Spiel. Sie unterstützt Schüler, indem sie gebrauchte Rechner von Privatpersonen und Unternehmen sammelt, aufbereitet und sie anschließend an Kinder und Jugendliche verteilt.

Während der Schulschließungen wurde immer deutlicher, wie wichtig der Zugang zur digitalen Infrastruktur für die Schüler ist, um die Chancenungleichheit nicht zu vergrößern. Um dieses Problem zu lösen, wurde im April 2020 "HeyAlter!" in Braunschweig gegründet. Mittlerweile ist die Initiative bereits an 35 Standorten vertreten, darunter auch in der Rhein-Neckar-Region. Durch die Unterstützung von Ehrenamtlichen und Partnern aus der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung sowie Verbänden und der Presse, konnten in den vergangenen Monaten bereits Hunderte Rechner an Kinder und Jugendliche ausgegeben werden.

Die wachsende Popularität von "HeyAlter!" beleuchtet zunehmend die digitale Ebbe und die Bedarfe der Schüler. Dadurch, dass die Initiative von Spenden durch Privatpersonen und Unternehmen lebt, kann jeder helfen. Gesucht werden Laptops oder Rechner, am besten inklusive Kamera und Mikrofon, sowie Tablets. Darüber hinaus benötigt die Initiative finanzielle Hilfen, um Ersatzteile zu beschaffen, sowie Räumlichkeiten zum Lagern der Geräte. Hier hat sich das Medienzentrum Heidelberg als Projektpartner für die Annahme und Aufbereitung der alten Rechner angeboten.

Die abgegebenen Geräte werden gesichtet, hinsichtlich ihrer Ausstattung bewertet und weiterverarbeitet. Persönliche Daten der Spender werden entsprechen der Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik gelöscht, selbst wenn Geräte zu alt oder nicht mehr zu retten sind. Jede Spende hilft, da auch aus defekten Geräten Ersatzteile gewonnen werden können.