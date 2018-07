Von Anna Manceron

Rhein-Neckar. "Rettungssanitäter - Notarzt - Klinik: Nur weil diese Kette funktioniert hat, ist meine Frau heute noch am Leben", sagt Werner M. (Name von der Redaktion geändert), der in einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis lebt und unerkannt bleiben möchte. Diesen Tag werde er jedenfalls niemals vergessen, sagt er gegenüber der RNZ.

Rückblende: Werner M. wacht gegen 5 Uhr morgens auf. Er sieht Licht im Flur, geht hinaus und findet seine Frau im Bad, völlig in sich zusammengesunken. "Du musst den Notarzt rufen", sagt sie mit leiser Stimme.

Er wählt die 112, in der Rettungsleitstelle in Ladenburg nimmt sofort jemand ab - dort laufen die Notrufe aus Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ein. Nachdem M. die Situation kurz geschildert hat, sagt ihm der Disponent: "Sie werden zurückgerufen." Nur wenige Sekunden später klingelt das Telefon: Es ist der Bereitschaftsarzt aus Sinsheim. "Der war völlig überfordert mit der Situation und hat den Ernst der Lage nicht erkannt", berichtet M. fassungslos.

Mehrere Minuten diskutiert er mit dem Arzt, will ihn davon überzeugen, dass ein Rettungswagen her muss. "Der wollte unbedingt mit meiner Frau sprechen, aber das ging nicht", erzählt M. "Sie war gar nicht mehr ansprechbar." Schließlich willigt der Arzt doch ein und schickt die Rettung los. Es dauert keine zehn Minuten, da stehen die Sanitäter vor der Tür. Sie reagieren blitzschnell, setzen der Frau eine Atemmaske auf und geben ihr Medikamente. "Cool und präzise waren diese Jungs. Die wussten genau, was zu tun ist", erinnert sich der Ehemann.

Was ihn besonders beeindruckt hat: Einer der Sanitäter habe seine Frau immer direkt angesprochen und erklärt, was er gerade macht. Seine Frau habe das zwar nicht wahrnehmen können. "Aber unter anderen Umständen, hätte ihr das sicher geholfen."

Nach der Erstversorgung tragen die Sanitäter die Frau zum Rettungswagen. Ihr Mann bleibt davor stehen, inzwischen ist auch die Notärztin eingetroffen. Als der Rettungswagen zu wackeln beginnt, denkt Werner M.: "Wenn das keine Herzmassage nach Herzstillstand ist." Tatsächlich: Als die Notärztin den Wagen wieder verlässt, sagt sie zu ihm: "Wir haben Ihre Frau reanimiert." Die Sanitäter bringen die Patientin nach Heidelberg in die Universitätsklinik. Eine knappe Woche verbringt sie auf der Intensivstation. Inzwischen hat Frau M. einen Herzschrittmacher bekommen und konnte die Klinik wieder verlassen.

Werner M. erzählt mit ruhiger, sanfter Stimme. Seine Worte wählt er mit Bedacht. Und obwohl ihn die Ereignisse der letzten Wochen aufgewühlt haben, wirkt der Mann so gar nicht verärgert oder verbittert. Im Gegenteil: "Was ich mit meiner Geschichte sagen will: Der Disponent in der Leitstelle, die Rettungssanitäter, die Notärztin - das sind alles Menschen, die jeden Tag ihre Pflicht tun. Und niemand dankt es Ihnen." Jeden Tag, jede Nacht, seien diese Menschen da, um Leben zu retten. "Und davor habe ich größte Achtung."

In der Rettungsleitstelle in Ladenburg kam der Notruf von Werner M. an. Foto: lra

Zwei Fragen aber bleiben: Wieso musste Werner M. so lange mit dem Bereitschaftsarzt verhandeln? Und warum wurde der Notruf überhaupt an diesen weitergeleitet? Die Leitstelle Rhein-Neckar erklärt auf Nachfrage der RNZ, der zuständige Rettungsdisponent habe "korrekt und professionell" gehandelt. Geht ein Notruf unter der Nummer 112 ein, entscheidet der diensthabende Rettungsdisponent, was zu tun ist. Der Bereitschaftsarzt wird nur dann informiert, wenn die Situation nicht lebensbedrohlich ist. Der Arzt muss dann entscheiden, ob er den Patienten am Telefon berät, selbst hinfährt oder einen Rettungswagen schickt.

In Baden-Württemberg wird der Ärztliche Bereitschaftsdienst von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) organisiert. "Grundsätzlich ist jeder niedergelassene Arzt per Gesetz dazu verpflichtet, am Bereitschaftsdienst teilzunehmen", erklärt Kai Sonntag, Sprecher des KVBW.

Das gilt vor allem für Hausärzte, aber auch für andere Fachärzte wie Augenärzte oder Orthopäden. Oft nehmen auch Krankenhausärzte und pensionierte Ärzte am Bereitschaftsdienst teil. Wie lange ein Arzt seinen Beruf schon ausübt, spielt für diesen Dienst aber keine Rolle.

"Wissen Sie, wovor ich am meisten Angst habe?", fragt Werner M. "Vor jungen Ärzten, die nur Lehrbuchwissen anwenden." Ein alter Arzt mit viel Erfahrung sei ihm viel lieber, weil der die Lage blitzschnell einschätzen könne. Wie sich die Bereitschaftsärzte für solche - mitunter sehr schwierigen - Entscheidungssituationen wappnen, ist ihnen komplett selbst überlassen.

Es gibt aber Fortbildungen, die die Ärzte besuchen können, zum Beispiel von der KVBW oder der Landesärztekammer. Zum Fall von Werner M. will die KVBW nicht direkt Stellung nehmen. "Wir wissen nicht, wie der Ehemann die Situation am Telefon geschildert hat und was die Leitstelle an den Bereitschaftsarzt weitergegeben hat", sagt Sonntag. Der Ehemann habe sogar noch Glück gehabt, dass ihn der Bereitschaftsarzt gleich zurückgerufen habe, so der Sprecher der KVBW. "Denn wenn der gerade bei einem anderen Patienten gewesen wäre, hätte es möglicherweise eine Weile gedauert, bis er Kontakt aufgenommen hätte."

Werner M. jedenfalls hat eine Lehre aus dieser Erfahrung gezogen: "Für die Zukunft kann ich jedem nur raten, die Situation möglichst dramatisch zu schildern." Er selbst habe in der Aufregung ganz vergessen zu erwähnen, dass seine Frau bereits Herzpatientin war. "Das war mein Fehler", ärgert sich der 72-Jährige. "Hätte ich das gleich gesagt, hätte der Bereitschaftsarzt die Rettung wahrscheinlich schon früher losgeschickt."