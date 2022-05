Vor der Kreistagssitzung in Angelbachtal im vergangenen Dezember wurde mit Regenbogenfahnen für die Unterstützung von PLUS geworben. Foto: Hebbelmann

Rhein-Neckar. (heb) Seit Oktober 2021 bietet die Psychologische Lesben- und Schwulenberatung PLUS Rhein-Neckar in eigenen Räumen im Heidelberger Landfriedkomplex Beratungen an. Die unmittelbare Nähe zum Heidelberger Hauptbahnhof erleichtert es auch Menschen aus der Region, das Angebot wahrzunehmen. Bisher förderte nur die Stadt Heidelberg die Beratung für alle Altersgruppen ihrer Bewohner. Jetzt hat der Sozialausschuss des Kreistags entschieden, dass die bereits im Dezember 2021 beschlossene Förderung für die Beratungsstelle PLUS Rhein-Neckar nun tatsächlich ausbezahlt werden kann.

"Wir freuen uns sehr"

"Wir freuen uns sehr, dass sich nun auch der Sozialausschuss für eine Förderung ausgesprochen hat", teilt Christina Herrmann von PLUS mit und ergänzt: "Erst ab jetzt können wir auch tatsächlich kostenfreie Beratung für Menschen aus dem Rhein-Neckar-Kreis anbieten, da der Sozialausschuss die Gelder noch freigeben musste – was aufgrund der sehr knappen Mehrheit im Kreistag nicht sicher war." Im Herbst war der Antrag des Vereins auf Förderung im Sozialausschuss noch überraschend abgelehnt und im Rahmen des Haushalts 2022 erneut eingebracht worden. Der Verein berät Menschen, wenn sie selbst Fragen und Unsicherheiten zu sexueller Orientierung oder geschlechtlichem Selbstverständnis haben. Auch Angehörige und Fachkräfte finden dazu Unterstützung.