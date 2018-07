Leere Flaschen zurückgeben, damit sie schleunigst wieder aufgefüllt werden können - diesen Appell richten die Brauereien derzeit an die Biertrinker. Die Unternehmen berufen Krisensitzungen ein, und mit ihren Lieferungen geraten sie manchmal in Verzug. Symbolbild: Thinkstock

Von Alexander Albrecht und Sebastian Blum

Rhein-Neckar. Zwei Hände prosten sich mit eisgekühlten Bierflaschen vor strahlend blauem Himmel und Sonnenschein zu. Die "Werbung" soll ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit vermitteln und im stickig-heißen Sommer Abkühlung versprechen. Denkt man zuerst.

Der Deutsche Brauer-Bund verbreitet solche Plakate, und animiert auch weiterhin zum Konsum. Vor der Bier-Idylle prangt allerdings kein Party-Slogan oder Werbespruch. Da steht: "Voll gut, wenn Du Dein Leergut zurück bringst". Den Brauereien gehen nämlich die Flaschen aus - auch in der Region. Eine Umfrage:

Welde, Plankstadt: "Jeder möchte doch das Leergut abgeben, bevor er in Urlaub fährt", hofft Pressesprecherin Susanne Schacht mit Blick auf die beginnenden Sommerferien. Auch Welde ist von dem Engpass betroffen. "Das Problem sind die 0,33-Liter-Flaschen und die entsprechenden Kästen", berichtet Schacht und ergänzt: "Da kann man vorsorgen, wie man will, der Sommer ist einfach vorzüglich."

Die Lage sei zwar kritisch, noch aber ist in Plankstadt nicht der Notstand ausgebrochen. In diesem Fall würde Welde den Bestand von Spezialsorgen reduzieren und sich auf die "Klassiker" beschränken.

"Es könnte sein, dass es dann die Sorte ,Naturstoff’ für eine Weile nicht mehr gibt", so Schacht. Und vor allem würde das Unternehmen - egal wie - auf Plastik verzichten. Im Sortiment der 0,5-Liter-Flaschen sei man aktuell gut aufgestellt. Zurückgegebene Flaschen und Kästen werden aber umgehend durch die "Waschmaschine" gejagt und wieder befüllt.

Zwischen 60.000 und 70.000 Liter Bier liefert Welde täglich aus. Um das Geschäft aufrecht zu erhalten, sagt Susanne Schacht, "würden wir im äußersten Fall sogar selbst Leergut abholen".

Heidelberger Brauerei: "Wir hatten heute Morgen deshalb sogar eine Krisensitzung", sagt Verwaltungsleiter und Prokurist Erik Albrecht. Der Brauerei mangelt es vor allem an grünen 0,33-Longneck-Flaschen. In die wird auch Radler abgefüllt - "das ja im Sommer besonders viel getrunken wird", weiß Albrecht.

Das Problem: Die Supermärkte sind weder technisch noch personell in der Lage, die Flaschen nach Marken zu sortieren, damit sie genau dort ankommen, wo sie hergestellt worden sind. Entsprechend landen bei den Brauereien auch Flaschen fremder Erzeuger.

Einen Vorteil aber haben die Heidelberger. Ihre Flaschen sind nicht individuell. Sprich: Die Brauerei kann auf das Leergut anderer Unternehmen zurückgreifen. Das muss allerdings passen. "Wir haben schon auch 0,33-Flaschen bekommen - aber halt braune", seufzt Albrecht.

An dieser Stelle kommt ein Wirtschaftszweig ins Spiel, der in den vergangenen Jahren floriert hat. Spezielle Sortierfirmen nehmen das Leergut an und verkaufen den Brauereien die benötigten Flaschen. Und das ist ein nicht unerheblicher Kostenfaktor für das Heidelberger Unternehmen, das sein Bier im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern ausliefert.

Dachsenfranz, Zuzenhausen: "Ein Riesenproblem", redet Juniorchef Tilman Werner nicht lange um den heißen Brei herum. Inzwischen koste der (Rück)Kauf von Leergut mehr als der Hopfen. Nur einmal im Jahr stellt das Unternehmen mit seinen zehn Mitarbeitern die beliebten Bügelflaschen her. Und die gehen der Brauerei allmählich aus. "Mit der Folge, dass wir mit unseren Lieferungen in Verzug sind", ärgert sich Werner.

Lediglich eine Brauerei in Nordrhein-Westfalen verwende die gleiche Flaschenform wie die Kraichgauer. Hinzu kommt: Viele Konsumenten kaufen Einzelflaschen. "Und dann dauert es natürlich, bis sie diese zurückgeben", weiß Werner, dessen Brauerei vor allem Märkte in Heidelberg/Wiesloch/Sinsheim bedient.

Woinemer Hausbrauerei, Weinheim: "Mach Dich locker!, lautet der Slogan des kleinen Unternehmens an der Bergstraße. Locker bleiben kann Nicole Ebler aber derzeit nicht. "Wir mussten schon einige Male unsere Bügelflaschen zurückkaufen", sagt die Firmensprecherin.

Die Brauerei, die das Bier im Umkreis von 20 Kilometern anbietet, hat Erfahrung mit Engpässen. Einmal seien die leeren "Woinemer" Flaschen bei einer Brauerei "im tiefsten Bayern gelandet", bis sie über den Sortierer den Weg zurück in die Zweiburgenstadt fanden.

Einen kleinen Coup landeten die Bergsträßer, als sie den Zuschlag für das Maifeld Derby und das Zeltfestival in Mannheim erhielten. "Da rücken wir aber mit unseren Tankwagen an", erzählt Nicole Ebler.