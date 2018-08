Ein großes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Tim Wiese, Torsten Fetzner, Daniel Kumelis und Maria Zimmermann (v. l.) machen Werbung für das Wanderereignis "Rhein-Neckar 50". Ein tolles Wanderziel in der Region ist die Gegend um den Melibokus, den höchsten Berg an der südhessischen Bergstraße bei Zwingenberg. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Weinheim/Rhein-Neckar. Lange Zeit galt es als altmodisch, verstaubt und etwas verpönt. Als Müllers Lust mit Stock und Hut samt hochgezogenen Ringelsocken, aber doch nichts für die jüngere Generation. Doch das Image hat sich inzwischen mächtig gewandelt. "Wandern ist wieder in. Es ist ökologisch, naturnah, modern und liegt voll im Trend", freut sich Weinheims Pressesprecher Roland Kern, dass die Zweiburgenstadt im kommenden Frühjahr nach der Ertüchtigung des Blütenwegs mit einem weiteren Lauf-Schmankerl aufwarten kann: Dem Wander-Event "Rhein-Neckar 50", das am Samstag, 25. Mai 2019, Premiere feiert.

Die zu erlaufende Distanz klingt sportlich und ambitioniert: 50 Kilometer sollen an diesem Tag binnen zwölf Stunden marschiert werden. Der Rundweg mit Weinheim als Start- und Zielpunkt soll durch die facettenreiche und idyllische Metropolregion Rhein-Neckar sowie den Odenwald führen und Alt und Jung, sportaffine Läufer wie auch Hobby- und Gelegenheitswanderer gleichermaßen begeistern. "Es wird eine Premium-Wanderung für die Region und für Besucher, die sie entdecken wollen", verspricht Initiator Daniel Kumelis. Mit zahlreichen Verpflegungsstationen auf der Strecke, warmen Mahlzeiten, Massageeinheiten am Ziel sowie Shuttle-Bussen, falls die lange Distanz ungeübte, aber gewillte Läufer dann doch etwas überfordert. Deshalb besteht für Firmen wie Freunde und Familien auch die Möglichkeit, die 50-Kilometer-Strecke per Staffel zu erwandern.

Zurückgreifen kann der Veranstalter von MasterLogistics bei der Konzept-Planung auf die beiden "großen Schwestern" der "Rhein-Neckar 50". Rund um Köln hat sich die unterhaltsame Wandertour "Bergische 50" bereits fest etabliert, am 19. August ging auch die "Spessart 50" durch den hessisch-bayrischen Naturpark in die zweite Runde. Dass ausgerechnet Weinheim als dritter Ausgangspunkt für die Erlebniswanderung ausgesucht wurde, wundert Maria Zimmermann vom Weinheimer Touristikamt nicht. "Die Wandermöglichkeiten in der Region sind unser Verkaufsschlager", betont sie mit Verweis auf die vier Wandersteige Burgensteig, Nibelungensteig, Neckarsteig und Alemannenweg, die alle in unmittelbarer Ausflugsnähe liegen.

Dass auch junge Wanderer längst nicht mehr nur exotische Ziele wie den Inka-Trail in Peru oder den durch den Film "Der große Trip" bekannt gewordenen US-amerikanischen Pacific-Crest-Trail anpeilen, hat McTrek-Marketingleiter Tim Wiese festgestellt. "Gerade junge Leute suchen immer mehr das kleine Abenteuer in Wohnnähe, den perfekten Ausflug fürs Wochenende, um Natur als großen Spielplatz, als Micro-Adventure zu erleben", sagt der Mitarbeiter des Outdoor-Ausrüsters, der als Sponsor von "Rhein-Neckar 50" fungiert. Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner wurde hingegen erst spät von der Wanderlust gepackt. "Erst vor fünf Jahren ging ich auf meine erste große Tour", berichtet er. Inzwischen lief er schon einmal quer durch Deutschland - von Basel Stück für Stück bis zur dänischen Grenze. "Wandern führt auch zur Selbstfindung", betont er sichtlich erfreut, dass er eine seiner nächsten Etappen direkt vor der eigenen Haustüre starten kann.

Info: Die Erlebniswanderung "Rhein-Neckar 50" findet am Samstag, 19. Mai 2019, statt. Ab Oktober können sich Interessierte anmelden. Die Teilnahmegebühren betragen zwischen 40 und 60 Euro, inklusive Wanderpass, Trinkflasche, Shuttle-Service, Zielmassage und Verpflegung. Weitere Infos unter www.facebook.com/rheinneckar50/.