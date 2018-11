Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Der Moonwalk, der Griff in den Schritt, das legendäre Gitarrensolo aus "Beat it": in der gleichnamigen Revue über den Aufstieg von Michael Jackson fehlt es nicht an Perfektion. Über den voll besetzten Rosengarten rollt eine wahre Lawine der erfolgreichsten Songs der Chartgeschichte. "Thriller", "Smooth Criminal", "Billie Jean", "Black or White", "Dirty Diana", "They dont care about us" und, und, und. Kaum Pausen für die Tänzer in ihren aufwändigen Kostümen und schon gar nicht für Dantiano Goodman als "King of Pop" und seine Liveband. Zwei Stunden Dauerpower ganz nach dem Geschmack des Workoholics "Jacko". Und vor allem des zufriedenen Publikums.

Umtost von Applaus, besticht der überragende Hauptakteur besonders mit seinem verfeinerten Moonwalk, den Jackson, wie man erfährt, übrigens vom Pantomimen Marcel Marceau abgeschaut hat. Doch Goodman "walkt", bevor er sich nach hinten bewegt, sogar auf der Stelle. Hätte das Jackson eigentlich selbst gekonnt?

Egal, das Im-Stehen-rückwärts-vorwärts-Laufen des MJ-Doubles ist grandios. Ein toller Abend? Choreografisch und musikalisch ohne Frage. Auch schon in der gut besuchten Nachmittagsvorstellung. Doch über "Beat it" wird heftig vor Gericht gestritten. Die Show darf sich nicht als Michael-Jackson-Musical vermarkten.

Die Nachlassverwalter des verstorbenen Popstars klagen wegen unerlaubter Nutzung der Song-Rechte gegen den deutschen Konzertveranstalter. Für Cofo Entertainment ist mit der Zahlung von Gema-Gebühren für 25 live gespielte und gesungene Jackson-Klassikern der Fall erledigt. Bis wann die Gerichte entscheiden, ob die Erben des Weltstars für das öffentliche Singen von MJ-Chartbreakern in einer Revue ohne ernsthafte Handlung mitkassieren dürfen, bleibt offen. Dass noch vor dem Ende der Tournee im kommenden April eine Entscheidung fällt, erwartet niemand.

Da Cofo das Musical trotz der juristischen Auseinandersetzung auf die Bühne bringt, haben die Nachlassverwalter vor, ihre Klage zu erweitern: Auf Herausgabe des gesamten Gewinns. Bleibt die Hoffnung, dass das engagierte Ensemble um Goodman und Koffi Missah, der den jüngeren Michael Jackson mit dunklerer Haut und Afrofrisur spielt, am Ende einer gefeierten Konzertreise nicht leer ausgeht.

Übrigens: Andere Veranstalter von Michael-Jackson-Hommages wie die Mannheimer BB-Promotion sind ihren eigenen Weg gegangen. Sie lassen sich die Rechte an Jacksons Vermächtnis für das Musical "Thriller" eine Menge Dollars kosten.