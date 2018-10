Von Wolf H. Goldschmitt

Stuttgart/Rhein-Neckar. Reisen bildet, sagt der Volksmund. Auch Reisemessen bilden. Sagen zumindest die Veranstalter. Die ständig wachsende Zahl der Besucher scheint ihnen Recht zu geben. Auf der größten Touristik und Caravaning-Messe CMT in Stuttgart, die ihr 50-Jähriges feiert, schieben sich auch in diesem Jahr wieder die Menschenmassen durch die Hallen, sammeln Prospekte von den fast 2200 Anbietern und wandern mit vollen Rucksäcken nach Hause. Aber die Digitalisierung macht vor der Reisewerbung nicht halt. Das wissen auch die Touristiker aus der Metropolregion.

Für Steffen Schmid vom Stadtmarketing Heidelberg ist die CMT eine ideale Plattform, die Zielgruppe "Best-Ager" zu erreichen: "Die Mehrheit der Besucher ist nicht allzu internetaffin. Sie will Werbematerial in der Hand halten können und immer noch persönlich beraten werden." Am Gemeinschaftsstadt "Vier Städte - eine Vision. Faszination Festivals Rhein-Neckar" präsentieren sich Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Ludwigshafen erstmals unter dem gleichen Slogan in Messehalle 6.

Man gehe einen ganz neuen Weg der Kooperation, der die Metropolregion Rhein-Neckar voran bringen soll, begründete unlängst Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH, die Aktion. Der Städte- und Kulturtourismus werde immer wichtiger, und diesen Trend wolle man auf der Reisemesse zusätzlich voran bringen. Der Schwarzwald als Zugpferd im Tourismusgeschäft von Baden-Württemberg soll damit mehr Konkurrenz bekommen.

Nicht zuletzt zeige sich Heidelberg auf dem modifizierten Stand des Tourismusservice Bergstraße, der beliebten Ferienstraße zwischen Darmstadt und Heidelberg, als ein Leuchtturm der Region und setze als Hingucker einen "charmanten Heidelberg-Akzent", berichtet Steffen Schmid weiter. Trotz der anhaltenden Nachfrage nach Prospekten rechnet der Marketingleiter in Zukunft mit einer neuen Art der Werbung: "Zur Zeit fahren wir noch zweigleisig, aber die kommende iPad-Generation wird das Messegeschäft grundlegend verändern", glaubt Schmid.

Übrigens ist der 120 Kilometer lange Burgensteig entlang der Bergstraße auf der CMT erneut als zertifizierter Wanderweg ausgezeichnet worden. Über 30 historische Burgen, Schlösser oder Kultstätten liegen am Weg. Um sie zu erreichen, muss man schon Kondition mitbringen. Die Aufstiege haben eine Länge von insgesamt 3650 Metern. Das ist sportlich. Wer es bequemer mag, nimmt einfach auf halber Höhe den Bergsträßer Blütenweg.

Einen anderen Ansatz hat Wolfgang Weiler, der Kommunikationschef von Schwarzwald-Tourismus. Seine Gesellschaft ist das "Paradepferd" und betreibt weiterhin den größten Stand in Stuttgart. Er weiß wohl, dass nicht einmal zehn Prozent der Messebesucher mit der 1000 Quadratmeter großen Vor-Ort-Präsentation in Halle 6 erreicht werden und das CMT-Budget für die Gemeinschaftswerbung von mehreren Städten und Landkreisen des Schwarzwaldes mit 130.000 Euro hoch ist. Dennoch sei es unverzichtbar, präsent zu sein. "Es ist eine Form von Stammkundenpflege, die jedes Jahr zu unserer ’Hausmesse’ kommen und Neues aus ihrer Urlaubsregion erfahren wollen", ergänzt Geschäftsführer Hansjörg Mair. Beide sind sich allerdings sicher, dass die heutige Präsentation der Städte und Regionen aufgrund der Digitalisierung des Reisemarktes bald ein neues Gesicht benötigt.

Die Frage, wie lange überhaupt noch gedrucktes Werbematerial gebraucht wird, kann auch Sandra Kirchner von der Tourist Information Worms nicht beantworten. Das Onlinegeschäft nehme zwar ständig zu, doch der Andrang am Gemeinschaftsstand mit den Städten Mainz und Bingen am Rhein zeige: Papier sei auf absehbare Zeit unverzichtbar.

Worms ist das erste Mal seit über zehn Jahren wieder auf der CMT vertreten. Allerdings lasse sich der kostspielige Auftritt nur dank der guten Zusammenarbeit mehrerer Kommunen und der gemeinsamen Kulturplattform stemmen. Worms präsentiert sich auf der Messe als Ausrichterstadt des Rheinland-Pfalz-Tages.

"Messen werden nicht aussterben", da ist sich auch Agnes Allig vom Darmstadt Marketing sicher. Allerdings müsse man mit der Zeit gehen und bei Messen sogar die Vorteile des Internets nutzen. Flyer alleine reichten schon lange nicht mehr. Der Renner seien VR-Brillen am Gemeinschaftsstand aller hessischen Städte. Diese "Virtual-Reality"-Geräte vermitteln dem Messebesucher den Eindruck, er sei in Darmstadts Straßen unterwegs. Eine weitere Veränderung im Verhalten der Besucher: dank des Internets seien immer mehr Messegäste gut informiert und stellten konkreten Fragen zum Urlaubsziel. Dieser persönliche Kontakt sichert nach Meinung von Agnes Allig sie Zukunft der Reisemesse im digitalen Zeitalter.