Der Marmorkrebs ist am Reilinger See mittlerweile heimisch. Fischen wird er wohl nicht gefährlich. Foto: Andrian

Von Harald Berlinghof

Reilingen. Da bekommt der Name Krebsforschungszentrum eine ganz neue Dimension: Wenn Professor Frank Lyko mit seiner Assistentin Sina Tönges nachts auf Krebsfang geht, hat das zunächst einmal nichts mit der Erkrankung zu tun. Im Gegenteil: Der Leiter der Epigenetik am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) geht am Reilinger See auf Krebsfang. Dort kommt der aus Nordamerika eingeschleppte Marmorkrebs (lat.: Procambrus virginalis) inzwischen in schier unzählbaren Mengen vor.

Die beiden Wissenschaftler haben nach ihren Fängen hochgerechnet, dass in dem See, den der Angelsportverein Reilingen gepachtet hat, mehr als 170.000 Flusskrebse dieser Art vorkommen. Eine genaue ökologische Bewertung steht offenbar noch aus, aber auf den ersten Blick wurde der Marmorkrebs nicht als Schädling eingestuft.

Professor Frank Lyko ging in Reilingen auf Krebsjagd. Foto: Lenhardt

Doch was hat das DKFZ mit dem Fang von Marmorkrebsen zu tun? Tatsächlich forscht Professor Lyko daran, wie sich Erbanlage (DNS) entwickelt, die sich ständig kopiert. Genau das ist bei einem Krebstumor der Fall, der sich ständig teilt und wächst.

Dasselbe passiert aber auch bei den Marmorkrebsen, die sich selbst kopieren. "Ihre Fortpflanzung erfolgt ohne Geschlechtsverkehr. Die Population im Reilinger See ist rein weiblich. Und die Eier entwickeln sich, ohne befruchtet zu werden", erklärte der Mediziner in Reilingen.

Die Krebse kopieren sich ständig selbst - wie Krebszellen eines Tumors. Hier liegt das Forschungsgebiet des Professors. Die Marmorkrebse seien ein Modell für die Entwicklung von Tumoren. Mit 170.000 Tieren sei die Population noch in einem jungen Stadium. Dagegen bekomme man junge Tumore als Mediziner niemals zu Gesicht. Weil man sie nicht spüre und auch nicht sehe.

So bietet die junge Marmorkrebs-Population Ansätze für eine genetische Entwicklung von Tumoren. Deshalb fängt Lyko als DKFZ-Forscher Krebse am Reilinger See. Die ins Vereinsheim zum Vortrag des Professors gekommenen Mitglieder interessierte aber auch, ob der Krebs schädlich für die Fischpopulation des Sees ist. Fische könne der Krebs aber nicht fangen, auch dass er Fischlaich frisst, erscheine eher unwahrscheinlich. Aber ganz genau wissen es die beiden Forscher nicht.

Auch auf Madagaskar ist der Marmorkrebs eingeschleppt worden, inzwischen sogar in zahlreichen Weltregionen. Dort ist der tierische Einwanderer herzlich willkommen. Er ist unempfindlich, gedeiht in den Reisfeldern prächtig, frisst Schnecken, die eine schlimme Krankheit übertragen und ist zu einer beliebten und billigen Proteinquelle für die einheimische Bevölkerung geworden.

In Deutschland ist der Krebs erstmals 1995 in Erscheinung getreten. Er wurde in Aquaristik-Geschäften verkauft. Da die Vermehrungsraten des Krebses aber beträchtlich sind, wurden schon bald überzählige Tiere - verbotswidrig - ausgesetzt. Dasselbe passiert immer wieder mit Rotwangenschildkröten aus dem Aquaristikhandel, wenn sie zu groß für das Aquarium werden.

Im Reilinger See sind die Marmorkrebse heimisch geworden, alle Seen in der Umgebung sind jedoch noch frei von der eingeschleppten Krebsart. In ganz Deutschland sind fünf Standorte bekannt. Der deutsche Winter macht den Tieren wenig aus. Da muss es schon so kalt werden wie in Schweden, bevor die Population in Gefahr kommt. In Deutschland wird man den Krebs vermutlich nicht mehr loswerden. "Da kann man nicht viel tun", befürchtet Lyko.