Reilingen. (sbl) In zwei Reilinger Neubaugebieten werden bis zum kommenden Frühjahr 270 Meter neue Glasfaserkabel verlegt. Das teilte die Verwaltung mit. Demnach arbeite seit Dienstag ein Subunternehmen der Hauck-Bauunternehmung daran, Netz-Defizite im innerörtlichen Wohnbaugebiet "Am Rathaus" sowie im Neubaugebiet "Herten II" zu beheben.

Gleichzeitig kritisierte die Reilinger Verwaltung, dass die Infrastruktur in puncto Internet dem Bedarf hinterherhinkt. "Aus der Ankündigung, 2018 die schon im Vorjahr priorisierten Gewerbegebiete, Außenbereiche und den Ortsrandbereich ,Fröschau/Wörsch’ mit Glasfaserkabel auszustatten, ist bislang nichts geworden", hieß es im Rathausschreiben. Dort, wo bereits Glasfaserkabel liegen, würden interessierte Nutzer an der im Frühjahr 2017 verlegten Backbone-Leitung immer noch auf einen Netzanschluss warten. Gleiches gelte auch für die eingangs erwähnten Neubaugebiete. Für deren potenzielle Nutzer zeige sich mit der Baumaßnahme nun Licht am Horizont. Neue Glasfaserkabel werden im Gehweg in der Alten Friedhofstraße ab der Kirchenstraße in Richtung Osten sowie der Hockenheimer Straße bis zum Hertenweg verlegt. An der Hockenheimer Straße könne der Ausbau Auswirkungen auf den Verkehr haben. Außerdem werden neue Verteilerkästen gesetzt.

"Mit der Netzfreigabe ist aber in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen", sagte die für den Fachbereich verantwortliche stellvertretende Amtsleiterin, Lena Lawinger. Das soll voraussichtlich zum Jahresbeginn 2019 erfolgen. Die betroffenen Bewohner seien bereits von der Gemeindeverwaltung schriftlich über die Tiefbauaktivitäten und mögliche Anschlussmodalitäten informiert worden.