Reichelsheim. (pdh) Mit der Ruhe und Beschaulichkeit ist es im Eberbacher Weg von Reichelsheim vorbei. Dieser wird gerade in einem ersten Bauabschnitt saniert. Und die Verwaltung der Gemeinde im Odenwaldkreis bittet die Bürger dafür zur Kasse. Sie sollen 75 Prozent der Gesamtinvestition tragen, also rund 975.000 der geschätzten 1,3 Millionen Euro. Betroffen sind davon etwa 30 Anlieger.

Je nach Größe ihrer Grundstücke soll jeder von ihnen im Schnitt etwa 32.500 Euro berappen - zuzüglich Wasseranschlüsse. Die Betroffenen sind auch sauer, weil sie das Rathaus vor vollendete Tatsachen gestellt und Fakten geschaffen habe. Dabei würden die Interessen der Bürger nicht berücksichtigt.

Eine Auffassung, die Bürgermeister Stefan Lopinsky in der jährlichen Bürgerversammlung am vergangenen Montag entschieden zurückwies. Es stimme zwar, so Lopinsky, dass er kurzfristig zu einer Informationsveranstaltung im September eingeladen habe - lediglich zwei Wochen vor dem geplanten Baustart, wenn das Material denn tatsächlich da gewesen wäre. Die Terminplanung sei aber nicht anders gestaltbar gewesen. Im Übrigen sei die Straßensanierung schon vor einem Jahr geplant und lediglich wegen anderer Baumaßnahmen verschoben worden.

"Zeit zum Sparen"

Mit Kostenplanungen konnte der Bürgermeister hingegen nicht aufwarten. Er hoffe aber, so Lopinsky, dass die Belastungen niedriger ausfallen könnten. Denn für Kosten an Bürgersteigen und Wasserleitungen würden die Anlieger nicht herangezogen. Ferner seien die Arbeiten erst Ende 2020 so weit gediehen, dass eine Endabrechnung erstellt werden könne, die Bürger hätten "also Zeit zum Sparen".

Einer der Betroffenen, die ihrem Unmut Luft machten, wies darauf hin, dass von den 30 Hauseigentümern sieben die Häuser erst in den letzten drei bis vier Jahren gekauft hätten und noch mit Umbauarbeiten beschäftigt seien. Darüber hinaus sollen sechs Witwen ihre Häuser allein bewohnen. Den Hinweis, dass das Land Hessen den Kommunen freigestellt habe, die Bürger an den Kosten zu beteiligen oder davon sogar völlig zu befreien, wischte Lopinsky vom Tisch. Das sei kein Modell für Reichelsheim, so Lopinsky. Wenn weitere Straßen in Zukunft saniert werden müssten, fehle der Gemeinde das Geld. Und diese gehe, so Lopinsky, mit großen Schritten auf eine schuldenfreie Zukunft zu.