Von Ira Schaible

Reichelsheim-Beerfurth. Lebkuchen, Schoko-Nikoläuse und Schaukelpferde: Die Weihnachtszeit steht in Beerfurth im Odenwald schon lange vor der Tür. In drei traditionsreichen Handwerksbetrieben des Reichelsheimer Ortsteils wird kräftig Teig gerührt und gebacken. Flüssige Schokolade fließt in Weihnachtsformen. Und Holz wird zu "Gäulches", also Pferdchen, verarbeitet.

Lebkuchen-Baumann, Eberhardts Back- und Schokoladenfabrik sowie der Holzspielwarenbetrieb "Odenwälder Gäulchesmacher" sind seit Generationen in Familienhand. Die Produktionsstätten haben Beerfurth mit seinen knapp 1200 Einwohnern weit über den Odenwald hinaus bekannt gemacht. Früher gab es in der Region viel mehr solcher Handwerksbetriebe: 23 Gäulchesmacher waren es in der Blütezeit um 1900. Dazu kamen einst 16 Lebkuchenbäcker, wie Bürgermeister Stefan Lopinsky erzählt. Warum sind gerade die drei übrig geblieben? Die Qualität der Produkte nennt er als einen Grund. Beerfurther Lebkuchen von Baumann und Eberhardt seien auf den Weihnachtsmärkten in Darmstadt und Frankfurt sowie in Mannheim bekannt. Die Gäulchen werden in die ganze Welt geliefert. Sie sind sogar im Spielzeugmuseum in Singapur zu finden. Auch Japans Kaiser Akihito soll eins haben. Dazu komme die Begeisterung der Geschäftsinhaber für ihr Produkt, sagt Lopinsky. Und: Die Jungen stünden als Nachfolger "hinten dran".

"Unsere Schokoladen-Qualität ist das, was uns am Leben hält", sagt Helmut Gräber (57), der die Schokoladenwerkstatt vor drei Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Mindestens zwei Tage dauert die Herstellung der Schokolade in Maschinen, die sein Großvater, der Firmengründer, angeschafft hat: "Eine gute Schokolade zergeht auf der Zunge." Zudem enthalte sie keine Zusatzstoffe und sei auch für Allergiker geeignet. Aus 200 bis 400 Kilo werden täglich Nikoläuse gegossen. Der Trend geht zu den mit schwarzer und weißer Schokolade bemalten.

Der von Annette Krämers Urgroßvater gegründete Gäulchesmacher-Betrieb ist der letzte in der Region. Selbst die Schaukelpferde aus Göppingen bei Stuttgart würden jetzt in der Werkstatt repariert, sagt Krämers Mann, Geschäftsinhaber Harald Boos. Um über die Runden zu kommen, verkauft das Paar auch andere Holzspielsachen. Boos spricht von "einer gewissen Deckung des Marktes": "Die Leute haben ihr viertes, fünftes Pferd und brauchen keins mehr."

Das Paar baut die charakteristischen Apfelschimmel in neun verschiedenen Größen. Jedes steht auf einem Brett mit vier Rädern und ist auf Kufen montiert. Dazu kommen das Schaukelpferd, das "Schoggelgäulsche", und der Schaukelstuhl für ganz kleine Kinder. "Die haben meinem Vater das Überleben gesichert", sagt Krämer.

Eine Serie mit bis zu 150 Stück von den kleinen oder 30 von den großen Pferden fertigt das Paar in 14 Tagen von Hand. Jedes Pferd besteht aus drei verschiedenen, selbst zugeschnittenen Holzsorten: Buche, Kiefer und Pappel. Die Beine und die Kufen der Schaukelpferde werden in ihrer Werkstatt im Dampf gebogen, die walzenförmigen Körper nebenan gedrechselt. Die Muster stammen aus dem Jahr 1899, eine Generation gab sie an die nächste weiter. Bemalt oder in Natur lackiert werden die Gäulchen von Hand. Die Sättel werden mit Schablonen aufgesprüht.

Ein bisschen bange ist Krämer und Boos mit Blick auf die Zukunft schon. Eigenen Nachwuchs haben sie nicht. "Wir warten auf den Moment, in dem jemand sagt: ’Das will ich machen’", sagt Krämer.

Die Lebkuchenbäckerei Baumann gibt es seit 1785. In elfter Generation fertigt Willi Baumann junior (38) mit seiner Frau Isabelle, seinen Eltern und anderen Helfern in der kleinen Backstube Lebkuchen in verschiedenen Formen und Größen. Ebenfalls von Hand und nach alten überlieferten Familienrezepten. "Fünf Zentner pro Tag", sagt Willi Baumann senior, der auch von einem kleinen Bauernhof lebt. Der 72-Jährige sitzt vor den beiden Öfen aus dem Jahr 1949 und schiebt die Bleche mit den Lebkuchen rein und raus. Sechs Minuten brauchen sie. Dann werden sie mit gerösteter Kartoffelstärke bepinselt - "damit es glänzt". Die Gewürzmischung sei das Geheimnis, sagt der junge Baumann. Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel sind tabu.

Wie die Baumanns stellt auch die Firma Eberhardt Lebkuchen nach den alten Rezepten und Verfahren her. Seine beiden Söhne haben selbst Familie und andere Berufe, helfen aber im elterlichen Betrieb, sagt Gräber. Die Familie soll ökonomisch nicht von der Schokoladenwerkstatt alleine abhängen: "Das ist mir zu gefährlich."