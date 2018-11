Region. (pol/van) Sie stehen im dringenden Verdacht, zwischen April und Juli dieses Jahres gemeinsam mit weiteren Verdächtigen als "falsche" Polizeibeamte eine Vielzahl älterer Personen um ihr Erspartes gebracht zu haben. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Opfer des Mannes und der Frau, jeweils im Alter von 21 Jahren, kommen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis (unter anderem Weinheim, Eschelbronn, Zuzenhausen, Plankstadt), aber auch über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus aus Rheinland-Pfalz (unter anderem Worms, Haßloch), Hessen (unter anderem Birkenau, Lampertheim, Pfungstadt) und Bayern (Miltenberg).

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen die beiden Festgenommenen einer von der Türkei aus agierenden Bande angehören. Diese soll ausschließlich mit älteren, vorwiegend weiblichen Opfern, telefonisch mit gefälschten Telefonanschlussnummern ("Spoofing") Kontakt aufnehmen und sich als Polizeibeamte der örtlichen Polizeidienststelle ausgeben.

Den Angerufenen wird zudem in der Regel vorgetäuscht, dass es aufgrund eines geplanten Einbruchs erforderlich sei, Bargeld und Schmuck bis zur Festnahme der Täter vorübergehend von der Polizei sicherzustellen. Im Vertrauen darauf, mit der "richtigen" Polizei zu sprechen, wurden im Anschluss Bargeld, Schmuck und EC-Karten an Abholer übergeben. Mit den EC-Karten hoben die Tatverdächtigen anschließend an einem Geldautomaten Bargeld ab, nachdem die Opfer ihnen die PIN übermittelt hatten.

Die Beamten gehen von einem Gesamtschaden von über 100.000 Euro aus. Die beiden Tatverdächtigen, die als "Abholer" fungiert haben sollen, befinden sich derzeit wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Untersuchungshaft.

Gegen den Mann wurde inzwischen Anklage erhoben, gegen die Frau dauern die Ermittlungen an.