> "Adventon", Osterburken: Hier wird das Mittelalter nach der Winterpause wieder lebendig. Im Histotainment-Park auf der Marienhöhe bilden die "Tage der offenen Tür" traditionell die erste Veranstaltung in der Saison. Am Karfreitag und Ostersamstag heißen die Mitglieder des Fördervereins alle Interessierten willkommen, sich ein Bild von den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen vor Ort zu machen. Bei freiem Eintritt stehen die "Siedler" Rede und Antwort und erläutern das Projekt "Adventon".

Am Ostersonntag und -montag kommen große und kleine Besucher voll auf ihre Kosten. Beim österlichen Frühlingsfest gibt es nicht nur den historischen Baubetrieb oder die Arbeiten von Bronzegießer, Schmied, Gerber und anderen Handwerkern zu bewundern, sondern auch die "Spielleut’ von Adventon" mit Musik und Wissenswertem rund um das Osterfest.

> Freilandmuseum, Gottersdorf: Auch dort war der Osterhase unterwegs und hat auf dem Gelände fleißig Ostereier versteckt. Am Ostermontag sind alle interessierten Kinder mit ihren Familien willkommen, beim Suchen der Ostereier zu helfen. Die Suchaktionen beginnen um 13.30, um 14.30 und um 15.30 Uhr. Wer will, kann schon um 13 Uhr Ostereier bemalen und nach Herzenslust verzieren. Das Odenwälder Freilandmuseum hat am Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag sowie am Ostersonntag und -montag hat außerdem der Biergarten geöffnet.

> Osterrock, Eberbach: Wer Lust auf gute Musik mit groovigen Rhythmen und vollen Sounds hat, sollte am Ostersonntag ins "Kulturlabor" nach Eberbach kommen. Dort spielt ab 20.30 Uhr die Band "The Wright Thing" aus Heidelberg. Das Musikprojekt vereint herausragende Sänger und Musiker aus der ganzen Welt, die bereits mit nationalen und internationalen Superstars wie "Chakha Khan" oder Amy Winehouse zusammenspielten. Die Band bietet musikalische Leckerbissen der Extraklasse von Soul über Funk und Jazz bis hin zu Pop und Rock’n’Roll. Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

> Schlossmarkt, Erbach: Auf dem Marktplatz vor dem Schloss findet immer am dritten Samstag im Monat von 13 bis 18 Uhr ein abwechslungsreicher Markt mit regionalen Anbietern und wechselndem Rahmenprogramm statt. Neben traditionellen Marktständen sind hier auch Handwerksprodukte aus der Region zu finden. Dazu laden Tische und Bänke zum Verweilen und Genießen der angebotenen Produkte ein. Autofahrer können die Parkplätze des Parkdecks am Lustgarten in fußläufiger Nähe zum Marktplatz nutzen. Am Lustgarten sind für die Marktbesucher die öffentlichen Toiletten geöffnet.

> "Faszination Lego", Bad Mergentheim: Die kleinen Lego-Klötzchen üben bei ihren Fans eine große Faszination aus. Was man aus den unscheinbaren einzelnen Teilen alles zaubern kann, zeigen die "Klötzlebauer", ein Zusammenschluss von knapp 90 Legofans im Alter von 12 bis 72 Jahren, aktuell in einer Ausstellung im Residenzschloss Mergentheim. Rund 900.000 Lego-Elemente sind in den Ausstellungsstücken verbaut. Von "Asterix und Obelix" über die Themen "Weltraum", "Piraten" oder "Dinosaurier" bis hin zur Kultserie "Friends" gibt es hier vieles zu bestaunen. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen jeweils von 10.30 bis 17 Uhr.

Info: Wer seine Wochenendveranstaltung hier präsentieren möchte, schreibt eine E-Mail an red-buchen@rnz.de.