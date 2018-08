Landwirt Herbert Gieser vor einem Maisfeld. "Die Kolben sind normalerweise doppelt so groß", berichtet er. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle und Sebastian Blum

Region Schwetzingen. Der Mais bildet keine Kolben aus. Himbeeren sind um ein Drittel kleiner als sonst. Tabak ernten die Bauern, während er bewässert wird. Sonst trocknen die Pflanzen aus. Weil es seit Wochen zu trocken ist, klagen die Landwirte rund um Schwetzingen über den ausbleibenden Wolkenbruch.

Beim Mais werde schon jetzt deutlich, dass die Erträge deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre zurückbleiben. "Wir brauchen Regen." Herbert Gieser, der in Oftersheim Zuckerrüben und Mais anbaut, spricht von 70 Prozent Ertragseinbußen beim Mais. "Manche haben gar keine Kolben ausgebildet", sagt der Landwirtschaftsmeister. Bei der Mais-Anbaufläche hat Gieser keine Möglichkeit, sie zu beregnen. "Da kommen wir nicht hin mit dem Wasser." Bei den Zuckerrüben sei es noch zu früh für eine Prognose. Immerhin: Die Zuckerrüben kann er beregnen. Aber das sind zusätzliche Kosten, die auf den Betrieb zukommen. Und auf die Verbraucher.

Emil Siegel, der im Süden Oftersheims Kartoffeln und Zuckerrüben anbaut, kann noch nicht sagen, wie seine Kartoffelernte ausfallen wird. "In drei bis vier Wochen kommen sie raus. Dann werden wir es sehen." Er hofft auf eine relativ gute Ernte. Siegel beregnet seinen Kartoffelacker, da dürfte das Ergebnis gut sein. Manche Landwirte rund um Schwetzingen bauen ihre Produkte auf einem Sandboden an, was bekanntermaßen für Spargel ideal ist.

Aber gerade der Sandboden lässt das Wasser nahezu ungehindert durch - mit der Folge, dass die Oberfläche trocken bleibt. Einige der Spargelbauern beregnen ihre Spargelfläche auch jetzt. "Das birgt aber die Gefahr der Pilzinfektion", sagt Heike Gress, deren Spargel gleich hinter dem Schwetzinger Schlossgarten angebaut werden. Vom Sonnenbrand bedroht sind derzeit die Himbeerkulturen von Johannes Härdle. "Dann werden die Früchte weiß", berichtet der Landwirt und Betreiber des Hockenheimer Johanneshofs, wo er zum Schutz seiner Obstkulturen Schattierungen aufgestellt hat. Auf seinen Feldern sind am vergangenen Sonntag nicht wie andernorts in der Region 30, sondern nur zwölf Liter Regen runtergekommen. "Man freut sich aber über jeden Tropfen."

Mit Kollegen, die auf Maiskulturen angewiesen sind, hat er Mitleid. "Ganz grob gesagt: Das ist ein Totalausfall." Vor allem für die Landwirte selbst ist das Geschäft fatal. Denn wie eine "Fabrik" müsse man sich die Maispflanze vorstellen. "Bis sie steht, zwei bis drei Meter hoch gewachsen ist und produziert, geht viel Geld, Zeit und Energie verloren", berichtet Härdle. Erst dann bildet der Mais seine Kolben aus. Aber bei der aktuellen Dürre komme nur "reiner Stroh" raus. Der Ertrag ist also für den Kompost, was sich wiederum auf den Markt auswirkt. Lebensmitteleinzelhändler würden zur Not eben die billigste Ware aus dem Ausland nehmen und anbieten, das weiß Härdle aus Erfahrung. Verbraucher, die auf regionales Obst und Gemüse achten, müssen sich dagegen auf einen Preisanstieg einstellen.

Um seine Obstkulturen zu retten, laufen bei Johannes Härdle drei Bewässerungsanlagen rund um die Uhr. Manchmal stehe er mitten in der Nacht auf, um seine Pflanzen zu prüfen und gegebenenfalls die Beregnung zu justieren. Einen Trick wendet er an, um seinen Kulturen Abkühlung zu verschaffen. "Wir bewässern unsere Folientunnel. Durch das verdunstende Wasser sinkt die Temperatur unter den Folien wenigstens auf 25 bis 27 Grad." Diese Bewässerungsmethode können vielleicht auch andere Landwirte anwenden.

Die Landwirte in Oftersheim, Ketsch und Schwetzingen kamen vor anderthalb Wochen gewissermaßen in den Genuss eines warmen Regens: Örtlich kamen bis zu 30 Liter runter. Schlimmer ist die Situation im Norden des Rhein-Neckar-Kreises. Dort gab es nur knapp vier Liter Regen.

Wann der Himmel seine nächste Portion verschenkt, ist nicht abzusehen. Bis dahin müssen die Landwirte den Großteil ihrer Ressourcen in die Bewässerung stecken - um wenigstens einen Totalausfall der Ernte zu verhindern.