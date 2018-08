Mannheim. (rnz/mare) Es kommt immer wieder vor: Menschen oder Tiere werden von Hunden gebissen, die nicht angeleint sind. Die Tierrechtsorganisation Peta forderte jüngst, einen Führerschein für Hundehalter einzuführen. Ein Thema, das auch viele RNZ-Leser umtreibt. Ein Überblick über die Reaktionen:

Viele Besucher der RNZ-Facebook-Seite begrüßen diese Idee: "Ja wäre gut! Viele Hundehalter machen Haltefehler nicht mit Absicht", lautet ein Kommentar. "Ja bitte! Die Bemerkung ,keine Angst mein Hund macht nichts' nervt. Hunde eng an die Leine nehmen muss gelernt sein", schreibt ein Leser. Weitere Meinungen lauten etwa "Super", "Richtig so" oder "Bitte Bitte", "Dafür" oder "Sehr gute Idee".

"Das Problem", schreibt eine Leserin, "ist am anderen Ende der Leine." Und ein Nutzer weißt darauf hin: "In anderen Bundesländern gibt es das schon, z.B. Niedersachsen."

"Wäre mal sinnvoll!", schreibt eine Userin auf der RNZ-Facebook-Seite. "Es holen sich viel zu viele – vor allem auch junge – Leute unüberlegt einen Hund ohne überhaupt Erfahrung, Zeit und Geduld zu haben." Das Tier leide im Endeffekt darunter. "Wenn man was dafür ,tun' müsste, würden sich das manche von diesen Leuten vielleicht nochmal überlegen ob sie sich einen Hund anschaffen."

Mit drastischen Worten spricht sich ein anderer Nutzer für eine Art Eignungsfeststellung aus: ",Guck mal Schatz, den holen wir uns auch. Der ist voll hübsch!' Solche (...) naiven Sätze höre ich jede Woche und es kotzt mich an!!!!" Ein Hund sei "KEIN Spielzeug und kein Zeitvertreib für ein paar Stunden in der Woche!" Daher fordert er: "Also, Hirn und Verstand AN und 15 Jahre weiter denken, denn so lange lebt so ein forderndes Tier ungefähr und es braucht mehr, als etwas Futter! Und ein Hund will und kann sicher nicht 5-8 Stunden täglich alleine zuhause bleiben!!!" Und weiter: "Die meisten Menschen denken überhaupt nicht nach, handeln komplett egoistisch und ohne Verstand. Auch kleine Hunde sind keine Lösung."

Eine weitere Leserin springt ihm bei: "Kommt mir sehr bekannt vor ... wer einen Aussie hat, weiß das!"

Differenziert sieht es eine andere Userin. Sie schreibt: "Für manche Rasse wäre es sinnvoll es zu machen. Besonders große Hunde bzw bestimmte Rassen. Der Schäferhund zb (ist) sehr intelligent, braucht Beschäftigung, auch Kopfarbeit." Sie selber habe einen Chihuahua und würde einen Führerschein machen.

Aber es gibt auch Stimmen gegen einen Hundehalterführerschein. "So ein Blödsinn", schreibt ein Leser geradeheraus. Er zieht einen Vergleich: "Es gibt leider zu viele Autofahrer mit Führerschein, die dennoch keine Ahnung vom richtigen und vernünftigen Umgang mit ihrem Fahrzeug haben."

Dieser Gedanke wird von anderen gestützt: "Ist wie beim Auto: Führerschein gemacht haben und sich dann an das Gelernte halten, sind leider zwei Paar Stiefel", schreibt eine Nutzerin.

Aber auch als Gegenargument angebracht: "Und nun stellen Sie sich zum Vergleich mal vor, man bräuchte fürs Auto keinen Führerschein machen ... Klar, Idioten gibt es immer. Aber mit Führerschein ein paar weniger", meint eine andere Userin.

In eine ganz andere Richtung denken ein paar weitere Facebook-Besucher: "Führerschein für Social-Media-Nutzer, bitte", wird da gefordert. Oder: "Noch besser wäre ein Führerschein für Eltern ..." Und ein User sieht's eher radikal: "Besser wäre es die Hundehaltung ganz zu verbieten."