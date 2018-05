Von Harald Berlinghof

Reilingen. Am zweiten Maiwochenende wird in Reilingen sprichwörtlich wieder der halbe Ort auf den Beinen sein, um am Reitgelände des Reitervereins Reilingen, beim diesjährigen Fahrturnier Pferde- und Ponykutschen in rasanter Fahrt zu bestaunen. Und nicht nur die Reilinger werden ihre Freude an der Dynamik der Darbietungen haben, es werden zahlreiche Besucher aus der gesamten Region erwartet. Immerhin zwischen 1000 und 2000 Freunde dieses Sports werden an den drei Tagen vom 11. bis 13. Mai dem sportlichen Wettkampf beiwohnen.

Mit ein oder zwei PS, also als Ein- oder Zweispänner, gehen dann 86 Gespanne aus ganz Deutschland an den Start. Dabei kommt es am ersten Tag gar nicht so sehr auf Kraft und Schnelligkeit an, sondern auf Anmut und Disziplin. Ein abgestecktes Viereck auf dem Rasenreitplatz des Vereins wird zur Bühne für die Dressur der Gespanne.

Der Samstag bietet mit dem Geländemarathon die vielleicht spektakulärsten Darbietungen. Die Strecke ist unterteilt in zwei Abschnitte von sechs und 6,5 Kilometern. Es kommt dabei auf die Einhaltung einer vorgegebenen Zeit an, und außerdem müssen die Hindernisse ohne Berührung absolviert werden. Zunächst geht es durch den flachen Wassergraben, dann um den "Stolzenberger Turm" herum und schließlich durch zwei weitere Hindernisse. Geschwindigkeit und Genauigkeit sind gefragt.

Am dritten Tag muss dann ein abgesteckter Parcours fehlerfrei durchfahren werden. Für jede Wettkampfart - Dressur, Hindernisrennen, Slalomstrecke genannt Kegelfahrt - werden spezielle Kutschen eingesetzt. Die Breite der Leichtmetallgefährte liegt zwischen 1,25 und 1,55 Meter, die Räder können einzeln aufgehängt und gefedert sein und sind mit profiliertem Hartgummi belegt. Gebremst wird mit Fußpedalen, die hydraulisch auf Scheibenbremsen einwirken. Nicht umsonst spricht man unter den Teilnehmern bezüglich der wettbewerbsmäßigen Kutschenfahrten auch von der Formel-1 des Pferdesports, wie Marie-Sophie Kröncke, Schriftführerin des veranstaltenden Vereins, betont.

Viel Mühe und Tüftelarbeit stecken die Teilnehmer in ihre Kutschen, viel Zuneigung und Training ist nötig, um die Pferde oder Ponys zu ihren sportlichen Höchstleistungen zu bringen. Die Meisterschaften sind ein Dreikampf für Kutschen mit einem oder zwei Pferden bestehend aus Dressur, einer Marathonfahrt über 12,5 Kilometer und einer Geschicklichkeitsfahrt durch einen Kegelparcours. Ponykutschen tragen einen identischen Wettkampf untereinander aus. Als Ponys gelten Pferde bis zu einer Widerristhöhe von 1,48 Meter. Der Experte spricht dabei auch vom Stockmaß.

FiInfo: Das dreitägige Fahrturnier für Ein- und Zweispänner findet vom 11. bis 13. Mai statt. Die Dressuren gehen freitags zwischen 7.30 und 19.30 Uhr über die Bühne. Am Samstag startet das erste Gespann um 8.30 Uhr ins Gelände, das Ende ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Das Kegelfahren am Sonntag beginnt um 8.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Details unter www.reiterverein-reilingen.de.