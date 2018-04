Bad Rappenau. (cbe) Der Todesfall in der Kurstadt gibt weiter Rätsel auf: Nachdem am Karfreitag ein Mann auf offener Straße schwer verletzt aufgefunden worden war und noch am gleichen Tag verstarb, ist über die näheren Umstände seines Todes nach wie vor nichts bekannt. Die angeordnete Obduktion sei mittlerweile durchgeführt worden, bestätigte am Sonntag ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Das Ergebnis liege allerdings noch nicht vor.

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Freitagnachmittag in unmittelbarer Nähe des Bad Rappenauer Busbahnhofs vor Ort. "Wir ermitteln in alle Richtungen" hatte Polizeisprecher Frank Belz erklärt und auch ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen. Der Ort, an dem der Mann gegen 14.30 Uhr von Passanten gefunden worden war, war mit Flatterband abgesperrt.

Im besonderen Fokus der Ermittlungen steht dabei eine Herberge direkt gegenüber des Busbahnhofs: Kriminalpolizei, Spurensicherung sowie ein Personenspürhund waren in dem früheren Hotel sowie dessen unmittelbarer Umgebung zugange. In der Herberge sind ausländische Saisonarbeiter untergebracht, die für eine Gärtnerei in Neckarsulm arbeiten sollen.

Momentan sind zahlreiche Gerüchte im Umlauf: So wurde spekuliert, dass es unter den Bewohnern Streit gegeben haben soll. Angeblich sollen die Verletzungen von einem Messer stammen - ob der Mann angegriffen wurde oder sich die Verletzungen selbst beigebracht hat, ist ebenfalls nicht klar. Auf Nachfrage wollte sich ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn nicht äußern.