Von Carsten Blaue

Ladenburg/Karlsruhe. Steffen Linnenbach war im Juli dabei. Wie 120 weitere Interessierte wollte er sich in der Heidelberger Stadthalle vom Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) darüber informieren lassen, wie die Bürger bei der Planung des rund 22 Kilometer langen Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg mitreden können. Linnenbach ist Landwirt. Er hat seinen Hof im Weiler Neubotzheim, der zu Ladenburg gehört.

Eine der drei möglichen Routen der neuen "Fahrradautobahn" führt durch Felder von ihm und seinen Kollegen. Das ist die Variante, die das RP als federführende Behörde bei Planung und Bau des Radschnellwegs momentan favorisiert. Linnenbach wäre eine der beiden südlichen Routen lieber. Also über Edingen oder über Friedrichsfeld. Darüber würde er gerne mit dem RP reden. Zumal er nicht der einzige skeptische Bauer ist, wie der Abend in Heidelberg zeigte. Doch seit der Veranstaltung ist nichts mehr passiert.

Man befinde sich derzeit in der "Phase der Variantenabwägung", sagt RP-Sprecherin Irene Feilhauer auf RNZ-Anfrage. Bis über die Trasse entschieden werde, gebe es aber noch "Formate", in denen sich die Öffentlichkeit zu den Überlegungen des RP äußern könne, verspricht sie. Hinweise und Anregungen würden dann in den Entscheidungsprozess einfließen. Die Entscheidung selbst treffe aber das RP, weil hier rechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen seien, sagt Feilhauer. Spätestens Mitte 2019 soll es soweit sein.

Wenn klar ist, wo es ungefähr langgehen soll, werde für die Ausgestaltung "Wissen vor Ort" genutzt, kündigt die RP-Sprecherin an. Gemeinsam mit der Öffentlichkeit wolle man die "bestmögliche Lösung" finden. Dann soll es auch Workshops geben. Und sollte die Trasse über Ladenburg den Vorzug erhalten, würden die betroffenen Landwirte "frühzeitig kontaktiert".

Für Linnenbach, der seit kurzem dem Ladenburger Bauernverband vorsitzt, könnte es dann zu spät sein. Er will die Route über Ladenburg ja vermeiden. Also werden die Gespräche vor dem Trassenbeschluss für ihn entscheidend sein.

Denn eines ist klar: Für den vier Meter breiten Radschnellweg, der ab 2020 gebaut werden soll, zuzüglich eines dreieinhalb Meter breiten Streifens für einen Fußweg samt Grünfläche braucht das RP Land von den Bauern: "Und jeder Flächenverlust ist für uns schmerzhaft", so Linnenbach.

Schon das Ladenburger Baugebiet "Neue Nordstadt", das zurzeit entsteht, habe Land gekostet. "Daher wäre ich, ehrlich gesagt, froh, wenn der Radschnellweg südlich des Neckars geführt würde." Hier würde man außerdem viel mehr neue Radpendler erreichen können, und das sei ja ein Ziel des RP: "Hier bei uns ist heute sowieso schon so viel Radverkehr." Und der ist für die Landwirte mit ihren schweren Treckern auf den Wirtschaftswegen manchmal ein Problem.

Linnenbach betont, dass viele Fahrradfahrer Rücksicht auf die Bauern nehmen würden: "Aber es gibt eben auch die, die ewig zu zweit vor einem herfahren und uns nicht überholen lassen. Das nervt dann schon, denn wir haben es auch mal eilig." Er kann sich also gar nicht vorstellen, wie das mit einem gemeinsam genutzten Radschnellweg funktionieren soll. Dieser müsse auf jeden Fall mit dem Alltag der Landwirtschaft vereinbar sein.

Über seine Vorbehalte möchte Linnenbach auch mit der Ladenburger Verwaltung sprechen. Doch große Hoffnung hat er nicht: "Die Stadt ist ja dafür." Dabei seien eigentlich alle Landwirte der Römerstadt betroffen, betont der Bauernverbandschef. Denn die Trasse durch die Felder wäre lang. Hier wachsen Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Zuckerrüben und Gras für die Kühe. Auch Naturschutzflächen seien dabei, sagt Linnenbach. Viele Äcker seien von den Bauern nur gepachtet.

Sollte das RP Grund und Boden brauchen, hätte es mit vielen Verhandlungspartnern zu tun: "Die Flächen bei uns gehören Privatleuten und der Stadt. Und sehr viel Land gehört auch der Kirche", sagt der Bauer aus Neubotzheim. Er ist gerade in der Maisernte und hat viel zu tun. Doch wäre er sehr interessiert daran, mit dem RP über den Radschnellweg ins Gespräch zu kommen. Jederzeit.

Info: Die Projektleiterin des Radschnellwegs beim RP, Tanith Braun, ist unter der Telefonnummer 0721/9262746 zu erreichen. Bürger können ihre Fragen zur Sache auch per E-Mail stellen: radschnellwegverbindung.ma-hd@rpk.bwl.de