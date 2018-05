Die Entsorgung des freigemessenen Bauschutts aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) liegt in einem Bereich auf dem Gelände der Mülldeponie Sansenhecken. Foto: AWN

Buchen/Obrigheim. (Wd) Die Bürgerinitiative Bigmueg Buchen ist mit einer Petition an den Landtag von Baden-Württemberg gescheitert. Gegenstand war die "Einlagerung von Rückbaumaterial aus Kernkraftwerken auf Deponien". Hierbei wurden gesundheitliche Gefahren für die Bevölkerung befürchtet. Die Petition wurde abgelehnt. Hinsichtlich der geplanten Einlagerung von schwach radioaktivem Müll (sogenannter freigemessener Abfall) aus dem im Rückbau befindlichen Kernkraftwerk Obrigheim auf die Buchener Kreisdeponie Sansenhecken.

Beim Abbau des Kernkraftwerkes fallen auch Abfälle an, die nach Durchlaufen des in der Strahlenschutzverordnung geregelten Freigabeverfahrens nur zur Beseitigung auf Deponien freigegeben werden können. Der Kraftwerksbetreiber hat einen Anspruch auf Freigabe, wenn die Vorschriften eingehalten werden. Mit der Freigabe zur Beseitigung werden die Abfälle in das Abfallrecht überführt. "Freigegebene Abfälle zur Beseitigung" unterliegen damit nicht mehr der strahlenschutzrechtlichen Überwachung und sind wie andere nicht verwertbare mineralische Abfälle durch Ablagerung auf einer Deponie zu beseitigen. Diese Abfälle zur Beseitigung sind dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) zu überlassen. Dieser hat die Pflicht, diesen als Abfall zu beseitigen. Mineralische Abfälle werden auf einer Deponie beseitigt.

Gegen diese gesetzlich geregelte Vorgehensweise wendet sich die Buchener Bürgerinitiative, indem sie das der Freigabe zugrunde liegende 10 Mikrosievert-Konzept kritisiert und die Zuverlässigkeit des Deponiebetreibers sowie des Kernkraftwerkbetreibers in Frage stellt. Gleichzeitig erhebt sie Forderungen an die Entsorgung der zur Beseitigung auf einer Deponie freigegebenen Abfälle wie einen noch "sichereren Verschluss", die Dokumentation des Einlagerungsortes, die Überprüfung der Abwasserentsorgung, die Einführung eines Gesundheits- und Umwelt-Monitorings sowie eine umfassende Information zur zeitnahen Beteiligung der Öffentlichkeit mit dem Ziel, alternative Strategien der Entsorgung in die Diskussion einbringen zu können.

In der Entscheidung des Landtages werden sämtliche Forderungen der Bürgerinitiative abgelehnt. Beispielsweise seien "nach der sogenannten Freigabe, staatliche Maßnahmen der Risikovorsorge und Überwachung nicht mehr erforderlich," heißt es. Denn es sei ein Dosiskriterium auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse festgelegt. Bei Unterschreitung des Dosiskriteriums könne davon ausgegangen werden, dass dadurch bedingte Gesundheitsrisiken so geringfügig seien, dass sie außer Acht gelassen werden können.

Das Deminimis-Konzept gehe davon aus, dass schädliche Wirkungen, die für Einzelpersonen der Bevölkerung durch jährliche Strahlenexpositionen in der Größenordnung von einigen 10 Mikrosievert möglicherweise hervorgerufen werden, außer Acht gelassen werden können. Wird dies gewährleistet, seien aus Vorsorgegründen keine staatlichen Regelungen und Überwachungsmaßnahmen mehr erforderlich.

In Deutschland sei jeder Mensch einer natürlichen radioaktiven Strahlung von durchschnittlich 2 100 Mikrosievert im Jahr ausgesetzt.

Weiter heißt es: "In der Petition getroffene pauschale Aussagen, die die Unzuverlässigkeit des Kernkraftwerksbetreibers belegen sollen, sind nicht nachvollziehbar. Aus den aufsichtlichen Tätigkeiten des Umweltministeriums liegen keine Erkenntnisse vor, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen". Gleiches gelte für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den Deponiebetreiber, deren Zuverlässigkeit im Zuge der Deponiegenehmigung und der behördlichen Überwachung festzustellen sei.

Für die Forderung eines unabhängigen Gesundheits- und Umwelt-Monitorings beim Umgang mit freigegebenen Abfall gebe es keine Rechtsgrundlage. Die Voraussetzungen und Randbedingungen für eine Freigabe, also die Entlassung von Abfällen aus dem Regelungsbereich der Strahlenschutzverordnung, seien eindeutig geregelt.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft habe die zur Freigabe getroffenen Regelungen verbindlich anzuwenden und seinen Entscheidungen zugrunde zu legen. Durch die Freigabe als Abfälle zur Beseitigung werden die Abfälle aus dem Strahlenschutzrecht in das Abfallrecht überführt. Abfälle zur Beseitigung sind dem regional zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen. Dieser habe die Pflicht, diesen Abfall zu beseitigen. Deshalb könne der Petition "nicht abgeholfen werden".