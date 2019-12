Von Willi Berg

Heidelberg. Die Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes sollte mit ihrem Auto verunglücken. Damit dies passiert, hatte ein Angeklagter die Bremsscheiben ihres Pkw mit Fett eingeschmiert. Davon ist das Heidelberger Landgericht überzeugt und verurteilte den Polen jetzt zu fünf Jahren Haft.

Der 35-Jährige habe die junge Frau dafür verantwortlich gemacht, dass sein Kind aus der Familie genommen wurde. Dies erfolgte wegen einer akuten Kindeswohlgefährdung des im Mai 2018 geborenen Mädchens. Die Staatsanwaltschaft forderte sieben Jahre Haft unter anderem wegen versuchten Mordes.

Das Gericht sah dies anders und verurteilte den Mann unter anderem wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Tat sei zwar "abstrakt lebensgefährlich", einen Tötungsvorsatz vermochte das Gericht jedoch nicht erkennen.

Die 24-jährige Sozialpädagogin hatte großes Glück. In einer Werkstatt wurde die Manipulation zufällig entdeckt. Hintergrund der Tat: Das Jugendamt hatte das Baby des Angeklagten und seiner schwerbehinderten Gattin in Obhut genommen und dann in einer Pflegefamilie untergebracht. Der Angeklagte sei überfordert gewesen und habe die Mitarbeit mit dem Jugendamt verweigert, sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle.

In der Folgezeit spionierte der 35-Jährige die junge Frau mit Hilfe eines GPS-Senders an ihrem Auto aus. "Er wollte sie lückenlos überwachen", sagte Herkle. Er habe die Frau unter Druck gesetzt und eingeschüchtert. Einmal durchbohrte er alle vier Reifen ihres Wagens.

Später beschmierte er die Bremsscheiben mit Fett, was die Sozialpädagogin nicht bemerkte. "Er wollte, dass sie einen Unfall erleidet und erheblich verletzt wird", sagte Herkle. Eine Notbremsung bei hoher Geschwindigkeit hätte wohl verheerende Folgen gehabt. Dann wäre der Bremsweg um ein Drittel länger gewesen.

"Das hätte tödlich ausgehen können", glaubt Opferanwalt Silvio Käsler. Der Anwalt bezeichnete den Angeklagten als "empathie- und skrupellos". Die Tat sei "besonders hinterhältig".

Es mache sie wütend und traurig, dass er "meinen Tod beabsichtigte", sagte das Opfer. Die Vorfälle hätten sich gravierend auf ihre Psyche ausgewirkt. Seither habe sie ihre "Unbeschwertheit im Alltag verloren". An den Angeklagten gerichtet, sagte sie: "Ich wünsche, dass sie mich in Ruhe lassen. Ein für alle mal."

In dem Prozess wollte sich der Mann nicht zu den Vorwürfen äußern. Seine schwer an MS erkrankte Frau ist pflegebedürftig und lebt jetzt in einem Heim. An den Rollstuhl gefesselt, konnte sie ihr Baby nicht angemessen versorgen. Auch der Vater kümmerte sich offenbar nicht ausreichend um die Kleine und ließ sie manchmal allein. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes verlangte daher die Herausgabe des Kindes. Als der Vater sich weigerte, wurde die Polizei eingeschaltet. Das Baby lebt jetzt bei einer Pflegefamilie. Den Eltern wurde das Sorgerecht entzogen.

Damit will sich der Vater nicht abfinden. Das geht aus seinem im Knast verfassten Brief hervor. Sein Kind sei "von einer Psychopathin entführt" worden, schrieb er an seine Schwiegereltern in Polen. Gemeint ist die Mitarbeiterin des Jugendamtes, das er als "Hitlerjugendamt" bezeichnet. Und: Die Schwiegereltern sollten von der "Gestapo" die Herausgabe des Kindes fordern.

Seine Mandantin sei durch den Brief sehr beunruhigt, sagte Opferanwalt Silvio Käsler. Auch weil darin deren Privatadresse der mitgeteilt wurde. Sie sei nicht mehr für den Fall zuständig und wisse auch nicht, wo das Kind sich befinde, sagte die 24-Jährige.

Verteidiger Tim Wullbrandt ist sich sicher: "Er wollte kein Leben zerstören." Er beantragte eine Gesamtstrafe von höchstens drei Jahren und vier Monaten.

Der Angeklagte wurde jetzt noch wegen anderer Straftaten verurteilt. Darunter wegen Nötigung und Freiheitsberaubung.

So hatte er das Auto einer Amtstierärztin ausgebremst und seinen Wagen quer über beide Fahrbahnen gestellt. Die Veterinärin wollte zuvor den Gesundheitszustand seines kranken Hundes kontrollieren. Der Pole ließ sie jedoch nicht in die Wohnung und fuhr ihr dann hinterher.

Zudem schloss er sich am Tag darauf mit Mitarbeiterinnen des Landratsamts in Wiesloch in deren Büros ein. Grund war ein Bußgeldbescheid über mehrere tausend Euro wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Der Angeklagte habe seinen Hund wochenlang nicht versorgt. Das Tier sei in einem "erbarmungswürdigen Zustand" gewesen, so Richter Herkle.

Der Verteidiger wies zurück, dass sein Mandant kein Mitgefühl habe. So habe der Pole seine Frau geheiratet, obwohl er um ihre schwere Krankheit wusste. Und sei in Elternzeit gegangen, um für das Neugeborene da zu sein. "Er versuchte sein Mögliches." Doch es sei zu viel für ihn gewesen.

Update: Montag, 16. Dezember 2019, 18.56 Uhr

