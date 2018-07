Von Willi Berg

Mannheim. Ein 71-Jähriger wollte offenbar seine Ehefrau töten lassen. Jetzt muss sich der Rentner wegen versuchter Anstiftung zum Mord vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

Laut Anklage war Dusan O. auf der Suche nach einem Auftragskiller an einen V-Mann der Polizei geraten. Der in Rheinland-Pfalz wohnende Senior soll 30.000 Euro geboten haben, wenn dieser seine Gattin umbringt, von der der Mann getrennt lebt. Zu einem weiteren Treffen am 10. November 2017 brachte der V-Mann einen verdeckten Ermittler der Polizei mit. Dieser verlangte in Mannheim zum Schein 5000 Euro als Anzahlung und weitere 35.000 Euro nach Ausführung der Tat.

Der Angeklagte soll damit einverstanden gewesen sein. Er habe mit dem verdeckten Ermittler Details einer möglichen Tatausführung besprochen und in Frage kommende Tatorte ausgekundschaftet. Und er soll in dessen Beisein versucht haben, irgendwie das ganze Geld aufzutreiben. Dies sei ihm jedoch nicht gelungen.

Am Tag darauf habe sich der 71 Jahre alte Angeklagte wieder gemeldet und erklärt, er werde sicherlich Wochen oder Monate brauchen, bis er über geforderte Summe verfüge. Dann werde er dem vermeintlichen Killer Bescheid geben. Der aus Bosnien stammende Angeklagte wurde am 14. November festgenommen.

Zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft machte er am ersten Verhandlungstag keine Angaben, an dem Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann die Anklage verlas. Demnach soll es viele Gründe für den Auftragsmord gegeben haben. So soll die Frau das von Dusan O. verdiente Geld verprasst, ihn belogen und betrogen haben. Für den Prozess sind sieben Tage anberaumt. Ein Urteil ist für den 23. August geplant.

Verdeckte Ermittler sind Beamte der Strafverfolgungsbehörden wie Polizei oder Zoll. V-Leute gehören dagegen keiner Ermittlungsbehörde an, sondern sind Privatpersonen, die sich meist im Milieu bewegen. Deren Einsatz als Informanten ist äußerst umstritten. Kritiker monieren, dass sie bei Straftaten mitwirkten und andere dazu anstachelten.