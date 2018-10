Von Stefan Kern und Sebastian Blum

Region Schwetzingen. Wer am kommenden Wochenende noch weiße Stellen im Kalender ausfüllen will, greift am besten gleich zum Stift. Das Wetter soll in der Region Schwetzingen nach der Kältefront gut werden, und sofern auch die Enkelkinder mit ausreichend Kirmes-Geld versorgt sind, steht drei festlichen Tagen nichts mehr im Weg: Die Hockenheimer Nacht der Musik beginnt bereits heute Abend, in der Rennstadt, in Schwetzingen und in Brühl laufen derweil die Vorbereitungen zu weiteren Herbst-Veranstaltungen auf Hochtouren.

Schwetzingen: Am Samstag, 6. Oktober, ist es endlich wieder soweit. Zum zweiten Mal bereiten die Schwetzinger dem Herbst ein fulminantes Fest. Dabei verwandeln sich die kleinen Planken in eine kulinarische Meile. Zwischen zehn und 20 Uhr versammeln sich zwölf Foodtrucks vor dem Lutherhaus und bringen die Welt der Genüsse in die kurfürstliche Residenz. Vom französischen Flammkuchen aus dem Holzofen und Spezialitäten aus Thailand oder Sri Lanka über Burger in allen Variationen mit Fleisch, aber auch vegan, bis zu Langos aus Ungarn und Leckerein aus Italien bleiben kaum Wünsche offen.

Ergänzt wird die Kulinarik durch Aktionen zahlreicher Geschäfte und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Neben der Tanzschule Kiefer und Tänzern der griechischen Gemeinde treten auf der Kleinen-Planken-Bühne auch Harald Krüger am Piano (13 Uhr), die Band "Trudy van Fredward" (16.30 Uhr) und als Hauptact "The Chaotics" (19 Uhr) auf. Das Fest geht bis 22 Uhr.

Vom enormen Erfolg des vergangenen Jahres noch beeindruckt, zeigte sich die Geschäftsführerin des Stadtmarketing Schwetzingen, Anne-Marie Ludwig, auch für dieses Jahr zuversichtlich. Auf der Internetseite des Marketing-Vereins steht eine Liste aller Foodtrucks zum Download bereit. Ein Video zeigt außerdem Eindrücke vom Herbst 2017.

Brühl: Die 34. Straßenkerwe beginnt ebenfalls am Samstag um 14 Uhr rund um den Messplatz. Bürgermeister Ralf Göck hat in seinem Grußwort bereits die Sonne herbeigebetet, wenn Vereine und private Organisationen Besucher an ihre Stände locken. Die Organisatoren bauen einen großen Vergnügungspark auf dem vorderen Messplatz auf und haben mit Unterstützung aus der Gemeindeverwaltung ein buntes Programm mit Live-Musik, Kinderanimation an den Ständen sowie auf der Festbühne vorbereitet. Einige neue Stände werden diesmal mit von der Partie sein, verriet Göck. Die Geschäfte rund um die Festmeile bereichern das Volksfest am Kerwesonntag ab 13 Uhr. Auch am Montag gibt es von 11 bis 22 Uhr Programm.

Hockenheim: Nach der heutigen Nacht der Musik geht es auf dem Marktplatz von morgen, 6. Oktober, bis Dienstag, 9. Oktober, wieder rund: Fahrgeschäfte, Leckereien und vieles mehr laden ab Samstag um 14 Uhr auf die Kerwe. Mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg geht es los. Am Samstagabend ab 18 Uhr feiert Hockenheim im Festzelt auf dem Zehntscheunenplatz zünftig das Oktoberfest. Um 19 Uhr wird das erste Mal das Jubiläumsfestbier anlässlich der 1250-Jahr-Feier Hockenheims 2019 präsentiert. Von 20 bis 21 Uhr lässt es die Bayer & Beier-Band ordentlich krachen, gefolgt von "Bruchsalat" - Kabarett und Comedy mit Horst Schäfer bis 21.30 Uhr. Den Abschluss bis 23 Uhr macht wieder die Bayer & Beier-Band.

Am Sonntag, 7. Oktober, haben die Geschäfte in der Hockenheimer Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten Schnäppchen unter dem Motto "Willkommen zum Oktoberfest". Außerdem gibt es etwas zu gewinnen: Wer alle Gewinnspielstempel in den teilnehmenden Geschäften einsammelt, hat die Chance auf einen Preis im Wert von mindestens 50 Euro. Im großen Festzelt an der Zehntscheune steht ab 11 Uhr der Oktoberfest-Frühschoppen auf dem Programm. Von 11 bis 13 Uhr sorgt der Fanfarenzug der Rennstadt für Unterhaltung, gefolgt von den Musikfreunden Reilingen von 13.30 bis 15.30 Uhr und dem Musikverein Wiesenbach von 16 bis 18 Uhr. Für das leibliche Wohl im Festzelt sorgt der C.C. Blau-Weiß Hockenheim.

Die Kerwe auf dem Marktplatz läuft parallel von 14 bis 22 Uhr, und den Schlussstrich unter den Festsonntag setzt gegen 20.30 Uhr das große Höhenfeuerwerk auf dem Marktplatz mit passender musikalischer Begleitung. Am Montag und Dienstag ist die Kerwe jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet, wie gewohnt mit besonders familienfreundlichen Angeboten am Familiendienstag, 9. Oktober.