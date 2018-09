Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Allein in Deutschland leiden mehr als sechs Millionen Menschen an Diabetes mellitus, 95 Prozent davon am Typ 2. Und 20 bis 30 Millionen sind von Bluthochdruck betroffen. Die beiden Volkskrankheiten fördern sich erwiesenermaßen gegenseitig, und häufig leidet ein Patient sowohl an Hypertonie als auch an zu hohem Zucker. Für die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DGG) und die Deutsche Hochdruckliga (DHL) Anlass, jetzt erstmals zusammen über Prävention, Früherkennung und bestmögliche Therapien zu sprechen. Über die jeweiligen Fachtagungen im Mannheimer Rosengarten hinaus, werden die Erkrankungen in gemeinsamen Veranstaltungen betrachtet.

Beide verursachen zunächst keine Beschwerden und bleiben daher häufig lange unentdeckt. Mit weit reichenden Folgen für Betroffene, da sowohl Bluthochdruck als auch Diabetes einen hohen Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall darstellen und die inneren Organe, insbesondere Herz und Nieren, schädigen. "Damit berühren beide Patientengruppen wiederum zahlreiche weitere medizinische Fachgebiete", erklärte DHL-Kongresspräsident Martin Hausberg gestern bei der Eröffnungspressekonferenz.

"60 bis 80 Prozent der Patienten mit Diabetes Typ 2 haben auch Bluthochdruck", nannte DDG-Tagungspräsidentin Monika Kellerer Zahlen und bezeichnete ungesunden Lebensstil und insbesondere falsche Ernährungsgewohnheiten sowie Bewegungsmangel als Hauptfaktoren, die den Ausbruch beider Erkrankungen begünstigen. Dinge, die zu beeinflussen sind.

Daher sprechen die Fachgesellschaften auch intensiv über die Möglichkeit, den Patienten aktiv in Präventions- und Therapiemaßnahmen einzubinden. So hält die DHL eine regelmäßige Blutdruckmessung zu Hause mittlerweile für weitaus aussagekräftiger als die gelegentliche Messung beim Arzt. Empfiehlt jedoch beim Kauf von Blutdruckmessgeräten unbedingt auf das DHL-Prüfsiegel zu achten. Wichtig auch: Den Blutdruck immer zur gleichen Zeit messen, und dies erst nach fünf Minuten ruhigem Sitzen mit nicht überkreuzten Beinen. Wiederholungsmessungen sollten frühestens nach einer halben Minute durchgeführt werden. Der zweite, in der Regel niedrigere Wert, zählt. Dabei sollten 135/85 mmHG nicht überschritten werden.

Die DGG widmet ein Schwerpunktthema der Betreuung von schwangeren Frauen. Welche dramatischen Folgen die nicht entdeckte Stoffwechselerkrankung haben kann, schilderte Daniela Renz. Wenngleich in der elften Woche Zucker im Urin festgestellt wurde, hielt ein Gynäkologe andauernde Müdigkeit, hohes Durstgefühl und häufiges Wasserlassen für Begleiterscheinungen der Schwangerschaft. Auch Renz, selbst Internistin, dachte nicht an Diabetes. Bis sie zum Notfall wurde und Rettungssanitäter bei der 39-Jährigen im vierten Monat Blutzucker von über 500 feststellten, war es für das ungeborene Kind zu spät: "2014 bin ich dank intensiver ärztlicher Begleitung trotz Diabetes Typ 1 noch einmal Mutter eines gesunden Mädchens geworden", schilderte Renz eindrücklich ihre Erfahrungen.