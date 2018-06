Von Carsten Blaue

Bensheim. Nach Schüssen einer Polizeistreife auf einen 30-Jährigen in einem Bensheimer Bistro stellt die Familie des Schwerverletzten kritische Fragen, die wie Vorwürfe an die Polizei klingen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das hessische Landeskriminalamt ermitteln in der Sache und stehen noch am Anfang. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) versetzt sich derweil in die Lage der eingesetzten Beamten.

Das Bistro in der Promenadenstraße war am Montag noch geschlossen. Dienstags sollen schon neue Bodenbeläge verlegt und Türen ausgetauscht worden sein. Wenig erinnert noch an den folgenschweren Zwischenfall am vergangenen Samstag.

Der 30-Jährige soll mit einem Schraubendreher und einer Rasierklinge bewaffnet auf zwei Polizisten losgegangen sein. Dann fielen Schüsse. Ob beide Beamte schossen oder nur einer, sagt die Staatsanwaltschaft Darmstadt nicht. Zeugenaussagen sollen nicht beeinflusst werden, heißt es.

Fest steht, dass der Mann, ein gebürtiger Heppenheimer mit deutschem Pass und türkischen Wurzeln, so schwer getroffen wurde, dass sein Gesundheitszustand danach kritisch war. In einem Mannheimer Krankenhaus wurden ihm nach Angaben seiner Familie fünf Kugeln herausoperiert: zwei aus dem Brustbereich, drei aus Beinen und Becken.

Das hessische Landeskriminalamt ermittelt in der Sache. Alles ist ganz am Anfang und kann, wie man aus ähnlich gelagerten Fällen weiß, noch Monate dauern. Das bestätigt Oberstaatsanwalt Robert Hartmann im RNZ-Gespräch. Von den Fragen der Familie weiß er noch nichts.

Nach bisherigen Darstellungen hatte sich der 30-Jährige in der Bistrotoilette eingeschlossen und damit gedroht, sich das Leben zu nehmen, wenn jemand hereinkäme. Deshalb sei auch die Polizei alarmiert worden, hieß es.

Auch vorher soll sich der Mann auffällig verhalten haben, der später herausgekommen und auf die Beamten losgegangen sein soll. Dagegen will der Vater des 30-Jährigen von Bistro-Angestellten gehört haben, dass sein Sohn überhaupt nicht auffällig gewesen sein soll. Er habe Kaffee getrunken und sei öfter auf der Toilette gewesen.

Was stimmt?

Die Familie sagt, dass der Sohn ab und zu Phasen habe, in denen er "einfach seine Ruhe" haben wolle. Dann ziehe er sich zurück. Als suizidgefährdet schätzt sie ihn aber nicht ein.

Gleichwohl fragen die Eltern in einem Brief an die RNZ, warum die Polizisten keine ärztliche oder psychologische Hilfe an den Einsatzort holten. Ein Widerspruch?

Laut ersten Berichten, hatten die Polizisten zunächst nicht eingegriffen, sondern "die Lage gesichert". Nach Angaben der Familie für etwa 90 Minuten. Aus welchem Grund sollte der Sohn die Beamten danach aber angegriffen haben, fragt die Familie.

Sie will zudem wissen, warum die Polizei zum Beispiel nicht Pfefferspray einsetzte, um ihn zu überwältigen. Schwer wiegt der Vorwurf der Verwandten, die Polizisten hätten die Lage falsch eingeschätzt, noch schwerer ihre Zweifel daran, ob die Beamten in Notwehr handelten.

Davon soll die Staatsanwaltschaft laut Informationen der Deutschen Presseagentur vom Montag ausgegangen sein. Ein Sprecher wird mit den Worten zitiert: "Im Moment sehen wir kein Fehlverhalten."

"Ich habe das so nicht gesagt", betont Oberstaatsanwalt Hartmann am Freitag. Er gehe zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen auch nicht automatisch von Notwehr aus: "Zwar prüfen wir das zwar. Aber wir prüfen auch hinsichtlich strafrechtlicher Vorwürfe."

Offen also. "Wir sind objektiv und neutral", unterstreicht Hartmann und erinnert daran, dass das Landeskriminalamt in Wiesbaden die Ermittlungen führt - und nicht das Polizeipräsidium Südhessen: "Wir nehmen alle Beweise auf. Wir sind noch überhaupt nicht so weit, eine Bewertung abgeben zu können. Wir haben noch nicht alle Puzzleteile zusammengetragen."

Jetzt müssten sich die Ermittler erst mal ein konkretes Bild von der Situation im Bistro machen. Vernommen werden sollen laut Hartmann die Polizisten, der 30-Jährige und Zeugen. Und um deren Aussagen nicht zu beeinflussen, will er zu Details gar nichts sagen.

"Gut, dass es das Ermittlungsverfahren gibt und nichts falsch läuft", sagt Christian A. Richter, Bezirksgruppenvorstand der Gewerkschaft der Polizei Südhessen (GdP).

Und er könne auch nachvollziehen, dass Angehörige solche Vorfälle kritisch sehen. Aber zugleich wirbt er um Verständnis für seine Kollegen: "Ich wünsche niemandem, dass er in eine solche Situation kommt. Kein Polizist handelt in diesem Moment leichtfertig."

Aus Erfahrung und dem Einsatztraining wisse er, sagt Richter, wie schnell es passieren könne, dass man mit Stichwerkzeugen lebensgefährlich verletzt wird: "Da hat man als Polizist kaum Zeit zu reagieren. In Sekundenbruchteilen muss man entscheiden, was man macht." Die Schusswaffe sei dabei für die Beamten "absolut das letzte Mittel".

Es sei immer einfach, kritisch zu sein, sagt Richter. Er erinnert aber auch an die Folgen für seine Kollegen. Aus vergleichbaren Fällen wisse er, dass sie solche Extremsituationen ein Leben lang mit sich herumtragen: "Das kommt immer wieder hoch."

Das sei eine starke Belastung. Belastet fühlt sich auch die Familie des 30-Jährigen, der am Montag im Krankenhaus auf eine normale Station verlegt wurde. Sie hat die Sache einem Anwalt übergeben. Sie will Aufklärung. Die will auch Oberstaatsanwalt Hartmann.