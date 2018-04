Mannheim. (mpt) Auf einmal stürmt ein ganzer Trupp von Polizisten auf einen italienischen Reisebus zu. Mit Taschenlampen und Videokamera ausgerüstet, bringen sie den Mehrtonner aus dem Süden zum Stehen, laufen durch die Sitzreihen, lassen den Fahrer ein paar Meter weiterrollen, ehe der Bus zwischen Burger King und dem Rauschen der Autobahn ganz zum Stillstand kommt. Hockenheim, Raststätte-Ost, früher Samstagabend: Drogenkontrolle ein paar Stunden vor der "Time Warp". Oder Razzia, wie die jungen Italiener sagen.

Die haben noch gute Laune. Doch ein paar Gesichter der Technojünger verfinstern sich schnell, als Rucksäcke und Geldbeutel auf Holztische gelegt werden, Hosentaschen durchfilzt, Augen angeleuchtet und die meisten auch noch Schuhe und Socken ausziehen müssen. Schnell werden die Beamten fündig. Hier etwas Marihuana unterm Fußknöchel, dort weißes Pulver, das eingepackt in Zelluloid zwischen den Zehen klemmt. "Vermutlich Amphetamin", klärt Polizeipressesprecher Christoph Kunkel auf.

Ein enormes Aufgebot hat die Polizei für die alljährlich groß angelegte Drogenkontrolle rund um Mannheims größte Technoveranstaltung auf die Beine gestellt. Das macht sie jedes Jahr. Dieses Mal werden über 200 Pkw und elf Reisebusse überprüft, knapp 1200 Personen einer Kontrolle unterzogen. Bei 33 Autofahrern werden Blutproben entnommen. Die Kontrollen selbst laufen kooperativ ab, Gegenwehr oder Fluchtversuche gibt es nicht.

Auf dem Parkplatz reiht sich Mannschaftsbus an Mannschaftsbus, neugierige Passanten auf der Durchreise schauen dem Treiben zu, das mit Flatterband abgeriegelt ist. "Kleine Bearbeitungsstraße", nennt Kunkel den Weg, den jetzt auch ein paar Italiener auf sich nehmen müssen. In einem Zelt werden Personalien aufgenommen und die gefundenen Drogen gewogen, dann schon das Strafverfahren eingeleitet. "Es wird alles festgehalten: Welche Betäubungsmittel wurden gefunden, wo und wie viel. Auch, ob es freiwillig rausgerückt wurde", erklärt Kunkel.

Ein junger Italiener schüttelt nur den Kopf. Rote Kappe, den Arm voller Tattoos und den Rucksack lasch über die Schultern gelegt, wirkt sein Blick immer sorgenvoller. Die Party scheint vorüber zu sein, ehe sie überhaupt begann. "English, Deutsch?", fragt ein Beamter, erntet aber nur weiteres Kopfschütteln. Also wird ein Italienisch sprechender Kollege herbeizitiert, die Kappe nervös hin- und hergerückt, ehe er doch mit der Sprache rausrückt.

Mit etwas Barem kann zumindest die Geldstrafe beglichen und der heiß ersehnte Rave doch noch besucht werden, ehe in ein paar Wochen das weitere Strafverfahren eingeleitet wird. Anders ist die Situation bei größeren Mengen, wenn der unmittelbare Verdacht des Dealens besteht. "Dann droht direkt die Haft, und die Person wird vorläufig festgenommen", betont Kunkel.

40 Straftaten wegen Drogendelikten kann Haupteinsatzleiter Alexander Ulmer bereits nach ein paar Stunden vermelden. Bis zum Ende des Festivals sollen es 180 sein. "Vor allem bei Reisebussen aus Italien, Frankreich, Österreich oder der Schweiz, die extra zur Veranstaltung fahren, finden wir jede Menge Drogen. Von Cannabis über Kokain bis XTC", erklärt Ulmer. Die Sitzreihen in den Bussen würden gefilmt, um sicherzustellen, dass niemanden seinem Banknachbar im letzten Moment die Drogen im wahrsten Wortsinne in die Schuhe schiebt.

Schon Kilometer vor der Raststätte halten Polizisten in Zivilwagen nach potenziellen Technogängern Ausschau. Nicht nur Busse, auch Pkw werden aus dem Verkehr geangelt. Bei einem roten Kleintransporter wird die Polizei jedoch nicht fündig: Rocker statt Raver sitzen in dem Wagen. Doch auch sie müssen die Kontrolle über sich ergehen lassen.

Vier Italiener werden in einem separaten Raum bis auf die Unterhosen durchgecheckt. Drei von ihnen verbergen Plomben voller Haschisch am Allerwertesten. Der Fahrer muss einen Bluttest abgeben und das Auto stehen lassen. "Leider kommen hier manche schon zugedröhnt an. Wir lassen hier aber niemanden auf der Raststätte verhungern. Meist kann einer noch fahren, andere rufen ein Taxi und kommen doch noch zur Party", sagt Kunkel. Doch alles in allem ein teurer Spaß. Die "Time Warp", für manche ihrer Besucher eine Feier mit bitterem Beigeschmack.