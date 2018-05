Eberbach. (sha) Diesen Einsatz am Mittwochabend werden die Polizeibeamten wohl nicht so schnell vergessen. Bei einem Streit um ein sogenanntes Hoverboard - ein elektrisch betriebenes, zweispuriges Rollbrett ohne Lenkstange, auf dem sich eine Person stehend fortbewegen kann - kam es in Eberbach zu Szenen, die man sonst nur aus Fernseh-Krimis kennt.

Gegen 21.30 Uhr war ein 19-Jähriger am Bahnhofsplatz mit einem 15-jährigen Jugendlichen in Streit geraten - es ging um dessen Hoverboard. Wenig später flüchteten der 19-Jährige und seine Begleiter dann mit dem "erbeuteten" Fahrgerät in Richtung Bahngleise. Als die alarmierten Polizisten den 19-Jährigen schließlich gestellt hatten, wurde der mutmaßliche Täter äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten.

Es stellte sich schnell heraus, dass gegen ihn bereits am Mittag ein Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet Eberbach ausgesprochen worden war, das er nicht befolgt hatte. Einen erneuten Platzverweis ignorierte er ebenfalls. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst war für die Polizisten Schluss mit lustig - sie wollten den Unbelehrbaren in Gewahrsam nehmen. Der wiederum war mit dieser Maßnahme ganz und gar nicht einverstanden und leistete heftigen Widerstand.

Freunde mischten sich ein

Der Täter ging mit geballten Fäusten auf die Beamten los, dann schlug und trat er um sich. Als der Wüterich schließlich ergriffen und fixiert werden konnte, erhielt er plötzlich Unterstützung.

Ein 17-jähriger Jugendlicher und die Schwester des 19-Jährigen versuchten, ihn wieder aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien. Auch dabei, heißt es im Polizeibericht, sei es zu Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeibeamten gekommen, die nur mithilfe weiterer Polizeikräfte der benachbarten Reviere und der Bereitschaftspolizei und unter Einsatz von Pfefferspray beendet werden konnten. Schließlich habe sich noch eine 15-Jährige eingemischt, die dem 19-Jährigen ebenfalls zu Hilfe eilen wollte. Dies sei von einer Polizeibeamtin verhindert worden. Bei der folgenden Auseinandersetzung sei die Polizistin verletzt worden.

Im Verlauf der Maßnahmen wurden mehrere Beamte und eine 17-jährige Jugendliche verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung konnten alle Verletzten die Klinik wieder verlassen.

Gegen die Beteiligten wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Polizeibeamte, Gefangenenbefreiung, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.