Plankstadt. (pr/mare) Der Tunnel ist buchstäblich vermüllt: Ein Müllwagen ist am Mittwochvormittag im nördlichen Tunnel der Bundesstraße B535 an der Decke hängen geblieben. Auf einer Strecke von etwa 50 Metern riss der Lkw die Beleuchtung herunter.

Nach Angaben von Fahrer und Augenzeugen ist die Heckklappe während der Fahrt aufgegangen. Zahlreiche Trümmer liegen auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim. Verletzt wurde niemand.

Gegen 9.45 Uhr fuhr ein Mülltransporter auf der Bundesstraße, wobei sich kurz vor der Einfahrt in den Tunnel die Heckklappe nach oben öffnete. Der Fahrer des ungeladenen Lastkraftwagens bemerkte dies offenbar nicht und fuhr in den Tunnel ein. Dabei stieß die geöffnete Klappe an die Deckenbebauung, welche auf einer Länge von mindestens 50 Metern beschädigt wurde.

Ein dahinter fahrender Fahrer stoppte daraufhin umgehend seine Fahrt und versperrte mit seinem Lkw den Tunnel, um andere Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam zu machen. Der Tunnel musste wegen Trümmerteilen der beschädigten Deckenaufhängung in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden. Der sich stauende Verkehr wurde umgeleitet.

Die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an. Die entstandenen Schäden werden derzeit untersucht. Wie lange die Durchfahrt noch gesperrt bleibt ist bislang unklar, ebenso die Summe des entstandenen Schadens. Der unfallverursachende Fahrer blieb unverletzt.

Weshalb die Heckklappe öffnete ermittelt nun die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg.

Die Nordröhre des Tunnels der Ortsumgehung Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim muss bis auf Weiteres gesperrt bleiben, teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Update: Mittwoch, 20. Mai 2020, 14.07 Uhr