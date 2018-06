Plankstadt. (ab) Viele kleine Dinge gab es zu entdecken: Vom modernen Küchenradio bis zur Handtasche von der Oma hatten die Bürger von Plankstadt den ersten Kruscht- und Krempelmarkt mit allerlei übrig Gebliebenem und einst geliebten Gegenständen versorgt. Dazu gab es schöne Jacken und Blusen, Tops für zwei Euro oder Fliegengitter und Solarbräuner nebst Toastern und Schnapsgläsern. Sehr zur Freude derer, die auf diesem einzigartigen Flohmarkt im Bürgerhaus dem Stöberfieber verfallen waren und eben diesen vielen kleinen Dingen ein neues Zuhause gaben.

Die Lokale Agenda und das Kulturforum hatten zu dieser Flohmarkt-Premiere eingeladen. Rita Wolf, so berichtete Bürgermeister Nils Drescher, hatte die Idee beim Weihnachtsessen der Lokalen Agenda eingebracht.

Flugs organisierten die Mitglieder, die Bürger schenkten und kauften, und auch das Gemeindeoberhaupt engagierte sich. "Ich habe schon einiges verkauft", erzählte Drescher. Besonders habe es ihn gefreut, als er eine Kulturtasche und Wanderschuhe aus dem eigenen Haushalt nicht nur beisteuern, sondern auch verkaufen konnte.

Rita Wolf, die ebenfalls an den Verkaufstischen zu finden war, strahlte angesichts des großen Zuspruchs zum ersten Markt dieser Art. "Feilschen ist erlaubt", betonte sie und deutete auf einige besondere Stücke, auf denen ein Preis zu lesen war - der den Besuchern aber nur als Anhaltspunkt diente. Wer gut im Handeln war, konnte an der einen oder anderen Ecke sparen. Besonders die schönen Sammlertassen aus Großmutters Zeiten hatten es den Besuchern angetan. Da war eine solche Orientierungshilfe natürlich oberstes Gebot.

Doch sparen wollten am Ende gar nicht so viele Gäste. Der Erlös, so erklärten die Veranstalter des Flohmarkts, soll der Notgemeinschaft in Plankstadt zugute kommen.