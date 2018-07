Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Allein die Begriffe sind ein Problem. Es gibt Flüchtlinge und Geflüchtete, Kriegs- und Armutsflüchtlinge, Asylbewerber und Neuzugewanderte. Es gibt Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung, mit einer Aufenthaltsgestattung und Geduldete. Zur Bewältigung der Riesenaufgabe gibt es Integrationsmanager, Integrationsbeauftragte und Bildungsbeauftragte für Zugewanderte. Gambier haben kaum eine Chance auf einen positiven Asylbescheid, Syrer dagegen schon. Aber in der kunterbunten Gemengelage existiert seit Beginn der Zuwanderung eine Konstante. Und das sind die zahllosen Ehrenamtlichen, die sich um die Neuankömmlinge kümmern. Und zwar seit der Prophezeiung von Angela Merkel: "Wir schaffen das".

Im "Kleinen Plänkschder" in Plankstadt haben sich jetzt Unternehmer aus Eppelheim, Oftersheim und Plankstadt auf Einladung des Rhein-Neckar-Kreises getroffen, um mit kompetenter Hilfe ihre Fragestellungen zu diskutieren. In kurzen Einführungen betonten die drei Bürgermeister Nils Drescher, Jens Geiß und Patricia Rebmann die Bedeutung der Beschäftigung für eine gelungene Integration. Ausdrücklich bedankte sich Rebmann dabei bei den drei Flüchtlingshilfegruppen der drei Orte - auch für deren Standhaftigkeit. "Flüchtlingshilfe kann manchmal auch frustrierend sein", meinte sie. "Deshalb ganz besonderen Dank für’s Durchhalten."

Trotz allen Engagements der ehrenamtlichen Helfer bedarf es professioneller Unterstützung, wenn es um die Integration der Flüchtlinge geht. Ein erster Schritt dazu ist immer das Erlernen der deutschen Sprache. Der zweite Schritt ist die Unterbringung der Angekommenen in dezentralem Wohnraum und der dritte die Vermittlung von dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen oder gar einer Berufsausbildung. Dabei stellen sich viele Fragen, die je nach Betroffenem unterschiedlich beantwortet werden müssen. Wie gut spricht er Deutsch? Welche gesetzlichen Grundlagen muss ich als Arbeitgeber beachten? Wie stellt er sich an? Was ist sein Zeugnis bei uns wert? Unternehmer stellen sich viele Fragen, wenn sie sich mit dem Gedanken befassen, einem Geflüchteten eine Chance in ihrem Betrieb zu geben.

Antworten gaben Vertreter der Kommunen, der Arbeitsagentur und der Job Center, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, des IQ-Netzwerks Mannheim und Mosbach oder des Integration-Point in der Agentur für Arbeit. An fünf Arbeitstischen sollten die rund 40 gekommenen Unternehmer im "Plänkschder" mit den Experten diskutieren. Es tauchten ganz und gar unterschiedliche Probleme auf. Zum Beispiel rechtliche Fragen dazu, wann eine Arbeitsaufnahme überhaupt erlaubt ist. Oder die Frage der Anerkennung von Zeugnissen und Abschlüssen. Vorhandene Zeugnisse müssen übersetzt, nicht mehr vorhandene und nur behauptete Ausbildungen überprüft werden, zum Beispiel mit Tests. Teilweise Anerkennungen von solchen Ausbildungen können durch Nachqualifizierungen verbessert werden. Informationen über finanzielle Zuschüsse bei der Beschäftigung von Flüchtlingen können die Bereitschaft fördern.

Die Integrationsbeauftragten der drei Kommunen legten aktuelle Flüchtlingszahlen offen. Regina Eul aus Eppelheim erläuterte, dass zwei Drittel der Geflüchteten bis zu 30 Jahre alt und damit in einem ausbildungsfähigen Alter seien. In Oftersheim sind 107 Flüchtlinge im arbeitsfähigen Alter, und viele haben einen Status, der ihnen die Aufnahme einer Arbeit erlaubt, wie Maria Tzschoppe ausführte. Doris Grossmann erläuterte, dass man 122 Personen in Plankstadt aufgenommen habe, davon seien 98 im erwerbsfähigen Alter. Alles in allem bietet sich mit den Flüchtlingen ein Arbeitskräftepotenzial, das die lokale Wirtschaft nutzen könnte, wenn sich die auftürmenden Probleme meistern lassen. Neudeutsch spricht man dabei von einer Win-Win-Situation. Es ist gut für die Flüchtlinge und gut für die Unternehmen, die oft nach Fachkräften, aber auch nach einfachen Arbeitskräften suchen. Die Sorge der Gewerkschaften geht dabei eher in die Richtung eines zu befürchtenden Lohndumpings.