Von Stefan Kern

Plankstadt. Martina Ahnepohl vom Plankstadter Rathaus, die das Organisatorische rund um das Testzentrum leitet, staunte am Freitag nicht schlecht: Es war zwar bereits die fünfte Testaktion in der Gemeinde, aber so eine lange Schlange habe sich noch nie gebildet. Circa 20 Leute wollten sich testen lassen. Für einen Moment schien es im Gemeindezentrum denn auch etwas hektisch zu werden. Doch das legte sich schnell wieder, und die Routine vom Registrieren über Testen bis zur Mitteilung des Testergebnisses griff wieder.

Der Reihe nach wurden die Testwilligen in das Untergeschoss geleitet, wo der Arzt Hüseyin Köksal mit zwei Mitarbeitenden wartete. Dann ging es ganz schnell. Rathausmitarbeiterin Ulrike Schwalvenberg war überrascht. Über das Teststäbchen kursieren ja einige Schreckensmeldungen. Sie fand es nicht einmal unangenehm: "Es kitzelte etwas. Ich hatte Angst, niesen zu müssen." Doch das war es dann auch schon. Die meiste Geduld brauchten die Testwilligen beim Warten auf das Ergebnis, das bei ihr übrigens negativ ausgefallen ist. "Bis jetzt", bilanzierte Martina Ahnepohl, "verzeichnen wir in Plankstadt zum Glück nur negative Testergebnisse."

Am Ende ließen sich an diesem Freitag zwischen 14 und 18 Uhr 83 Bürgerinnen und Bürger testen. "Es geht nach oben", sagte Ahnepohl. Sie ist sich sicher, dass es zu Ostern hin noch mehr werden. Die Tests seien ein ideales Instrument, um sichere Familienzusammenkünfte zu gewährleisten. Das war auch bei den meisten Testwilligen am Freitag der Grund. Kaum jemand war dabei, der nicht das Ziel verfolgte, seine Lieben ohne Sorge zu sehen.

Natascha Maslowski wollte ihre Eltern und Doris Ali-Bösche ihre Enkel wiedersehen. Neben der Impfung böte nur der Test die Möglichkeit eines familiären Wiedersehens im geschützten Rahmen, fand Ursula Böbinger. Viele finden es wichtig, dass das Testangebot über den März hinaus angeboten wird. "Im Grund müsste es die Tests bis zum Erfolg der Impfkampagne geben", so Ali-Bösche. Martina Ahnepohl dämpfte die Hoffnung: Bis jetzt, sei noch nicht klar, ob das Testangebot auch im April gehalten könne. Aber: "Es ist ein entscheidend wichtiges Instrument", das jedoch nur Plankstadter Bürgern zur Verfügung steht", erklärte sie.

Natürlich würde sie am liebsten allen Menschen einen Test anbieten. Doch das geht nicht. Für Bürger aus anderen Gemeinden gilt das Angebot im Gemeindezentrum nicht. Dass es ein Plankstadter Projekt ist, erkennt man auch an den eigentlichen Leistungsbringern. Alle vier Arztpraxen Plankstadts sind mit am Start. Das sind neben der Praxis Köksal auch die Praxen von Bernhard Schwab und Martin Schmidt sowie das Hausarztzentrum mit den Ärzten Heike Gossé, Nicole Neßling und Christiane Siefert-Ajtai. "Das ist für uns eine selbstverständliche Aufgabe", betonte Hüseyin Köksal. Impfen und Testen seien die beiden Wege hin zur Normalität. "Und genau das wünschen wir uns ja alle." Gerade jetzt, im Vorfeld einer drohenden dritten Infektionswelle, sei das Testen ein wichtiger Baustein, um die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen.

Info: Weitere Impftermine: Dienstag, 23. März, von 12 bis 16 Uhr, Freitag, 26. März, von 14 bis 17 Uhr, Samstag, 27. März, von 8 bis 12 Uhr, Montag, 29. März, von 15 bis 17 Uhr und Dienstag, 30. März, von 14 bis 18 Uhr.