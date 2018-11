Sinsheim/Hockenheim. (cab) Die verbreitete Mitteilung der Polizei machte am Montag etwas ratlos. Es ging um die aufgeschlitzten Lastwagenplanen vom Wochenende. Wie gemeldet, schnitten Unbekannte bei rund 100 Lkw an der Autobahn A6 die Abdeckungen der Auflieger und Anhänger auf und ließen unter anderem Kettensägen mitgehen. Am Montag hieß es nun, es könne Wochen dauern, bis der Umfang des Diebesguts und der materielle Schaden feststehen: "Denn viele Fahrer wissen selbst nicht, was sie geladen haben", so die Polizei. Fernfahrer, die nicht wissen, was sie transportieren?

Selbst wenn dem so wäre, würden die Frachtpapiere Aufschluss über die Ladung geben. "Ja, sicher", bestätigt Polizeisprecher Michael Klump auf RNZ-Nachfrage: "Aber was von der Ladung noch da ist und was geklaut wurde, lässt sich eben schwer ermitteln, weil viele Fahrer international unterwegs sind." Die meisten seien weitergefahren, und jetzt müsse man den Spediteuren und Unternehmen quasi "hinterherrennen". Die Aufstellung dessen, was weggekommen sein soll, werde dann oft "nachgeliefert". Aber wie will die Polizei im Nachhinein überprüfen, ob diese Angaben wirklich stimmen?

Fest steht, dass sich die Taten nicht, wie zunächst angenommen, nur auf den Raum Sinsheim konzentrierten, wie Klump präzisierte. Denn neben Fernfahrern, die auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd standen, waren auch Kollegen betroffen, die an der Raststätte Am Hockenheimring West Pause machten. Insgesamt wurden zwischen Freitag und Sonntag rund 100 Lkw-Planen aufgeschlitzt: "Wirklich etwas geklaut wurde aber nur aus wenigen Lastwagen", so Klump.

Die Täter hätten jeweils halbmondförmige, 20 bis 30 Zentimeter lange Schnitte in die Abdeckungen gesetzt, um ins Innere schauen zu können, erläutert der Polizeisprecher: "Also ist das vielen Fahrern zuerst auch gar nicht aufgefallen, und sie haben ihre Fahrten fortgesetzt." Wenn die Täter allerdings etwas gesichtet hätten, dann hätten sie zum Beispiel die Schnitte vergrößert, um an die Beute heranzukommen.

Klump ging am Montag davon aus, dass nicht einer alleine für die Taten des Wochenendes verantwortlich sein kann. Ob eine organisierte Bande hinter allem stecke, müssten allerdings die weiteren Ermittlungen zeigen.