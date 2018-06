Karlsruhe/Mannheim. (lsw) In immer mehr Ackerflächen in Mittel- und Nordbaden werden per- und polyflourierte Chemikalien (PFC) nachgewiesen. Diese gelten als gesundheitsgefährdend und können in der Umwelt kaum abgebaut werden. Nach Angaben der zuständigen Stabsstelle am Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) sind inzwischen fast 750 Hektar Land im Landkreis Rastatt, in Baden-Baden und rund um Mannheim belastet.

Der Anstieg geht vor allem auf Beprobungen bei Mannheim zurück: "Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass eine wesentlich größere Fläche belastet ist, als nach ersten Befunden zu vermuten war", sagte eine Sprecherin des RP. Demnach wurden von 317 Hektar untersuchter Fläche bei Mannheim 244 Hektar als belastet eingestuft. Im Kreis Rastatt und in Baden-Baden wurden auf 1037 Hektar Bodenproben genommen. Hier gelten 503 Hektar als kontaminiert. Dabei handelt es sich fast nur um Ackerland. Grundstücke von Hauseigentümern seien kaum darunter, hieß es.

Als Hauptverursacher für die Verschmutzungen gilt eine Firma aus Baden-Baden, die bis 2008 Kompost mit PFC-belasteten Papierschlämmen versetzt haben und somit für die Verunreinigung der Äcker verantwortlich sein soll. Das Unternehmen bestreitet dies. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte die Firma im Oktober 2017 dazu verpflichtet, die Kosten für Bodenanalysen eines kleinen Teils der betroffenen Flächen zu bezahlen.