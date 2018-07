Neustadt. (lrs) Mit einer Ausweitung besonders geschützter Zonen soll im Pfälzerwald mehr natürlicher Urwald entstehen. Die Gebiete sollen von etwa 3870 Hektar auf 5360 Hektar erweitert werden. Damit steigt der Anteil der Schutzgebiete an der Gesamtfläche von 178.498 Hektar auf drei Prozent, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium auf eine Anfrage im Landtag erklärte. Der Anteil der 16 Kernzonen liegt bisher bei etwa zwei Prozent.

Um die mit der Kulturorganisation der Vereinten Nationen, Unesco, vereinbarte Erweiterung zu bewerkstelligen, sollen bestehende Kernzonen vergrößert beziehungsweise miteinander verbunden werden, sagte der Vorsitzende des Bezirkstags der Pfalz, Theo Wieder. Er war über Monaten hinweg an den zahlreichen Gesprächen mit betroffenen Kommunen, Behörden und Naturschutzverbänden beteiligt.

"Da die Rechte an den Waldgebieten teilweise seit Jahrhunderten bestehen, waren komplizierte Gespräche notwendig", sagte er.Kernzonen sind Bereiche, in denen der Mensch nicht eingreifen darf - also auch nicht zur Bewirtschaftung oder Pflege. Ihre geplante Erweiterung beruht auf einer Verpflichtung gegenüber der Unesco, wie er sagt. Die Organisation hat den Pfälzerwald als deutschen Teil des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen international anerkannt, die Erweiterung der Kernzonen sei aber Teil der Vereinbarung, so Wieder. "Wir hoffen, dass die Politik bis zum Jahreswechsel die entsprechende Rechtsverordnung erlässt, sodass wir im Sommer 2019 am Ziel sind."

Mit Blick auf den Zeitrahmen bleibt das rheinland-pfälzische Umweltministerium allerdings noch zurückhaltend. Auf Basis des vorliegenden Konzepts hat das Ministerium den Entwurf der Rechtsverordnung zur Erweiterung der Kernzonen fertiggestellt, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.

Es stehe allerdings noch eine Anhörung an. "Da hier verschiedene Akteure einbezogen werden, können wir keine genauen Angaben machen, wann die Rechtsverordnung erlassen und in Kraft treten wird", sagte sie.