Maikammer. Zur machtvollen Demonstration hat sich der Protest gegen den tonnenweisen Ablass von Kerosin aus Flugzeugen über dem Pfälzerwald entwickelt. Schon über 62.000 Freunde des größten zusammenhängenden Waldgebiets Deutschlands haben sich mit ihrer Unterschrift an einer Internet-Petition an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Klaus-Dieter Scheurle, den Vorsitzenden der Deutschen Flugsicherung (DFS), beteiligt. Sie fordern mehr Informationen über die absichtlichen Treibstoffverluste der Maschinen. Außerdem verlangt die "Initiative Pro Pfälzerwald" (IPP) als Initiatorin der Petition einen besseren Schutz des zertifizierten Naturparks vor dem "Kerosinregen".

Hintergrund "Fuel Dumping". Im englischen Fachjargon nennt man das gezielte Ablassen von Kerosin aus Flugzeugen "Fuel Dumping". Dies ist eine Notfallmaßnahme. Die Piloten reagieren damit zumeist auf technische Defekte an ihren Maschinen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) gibt ihnen dafür ein Gebiet ("Dumping Area"), eine Flughöhe sowie die Route vor. Im Kreis fliegen dürfen sie dabei nicht. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) erlaubt "Fuel Dumping" nur über dünn besiedelten Gebieten. Die Flugkapitäne machen durch den Sprit-Verlust ihre Flugzeuge leichter, um zum Flughafen zurückkehren und dort sicher und mit dem maximal zulässigen Landegewicht wieder aufsetzen zu können. Kerosinablass über der Pfalz. Nach Angaben der DFS wurden alleine über dem deutschen Luftraum im vergangenen Jahr rund 580 Tonnen Kerosin aus Flugzeugtanks abgelassen, 380 Tonnen davon über der Pfalz. Im Jahr 2016 waren es laut rheinland-pfälzischem Verkehrsministerium etwa 241 Tonnen, im Jahr davor laut DFS knapp 130 Tonnen über Pfälzer Gebiet. In diesem Jahr sind schon fünf Fälle bekannt geworden. Zum Beispiel im März. Der Pilot einer Boeing der moldawischen Fluglinie Aerotrans Cargo hatte kurz nach dem Start in Hahn 30 Tonnen Kerosin aus den Tanks der Frachtmaschine abgelassen. Im April waren es 43 Tonnen aus einem Tankflugzeug vom Typ McDonnell Douglas KC-10 A Extender der US-Streitkräfte. Dieses war an der Air Base Ramstein gestartet. Eine Frachtmaschine der Cargolux Airline, die von Luxemburg aus auf dem Weg nach Singapur war, ließ im Juli sogar 92 Tonnen Treibstoff über dem Saarland, dem Hunsrück und der Pfalz fallen. Die Fälle wurden von der DFS bestätigt.

Bislang sind alleine in diesem Jahr fünf Fälle bekannt geworden. Die DFS sei nicht dazu verpflichtet, über solche Vorfälle zu informieren, kritisiert die "Initiative Pro Pfälzerwald". Bei Militär-Maschinen müssten die Ablässe nicht mal gemeldet werden. Die Frage, ob "Fuel Dumping" für Mensch, Tier und Wald schädlich ist, wird unterschiedlich beantwortet. Umweltschützer sagen ja, das Landeswirtschaftsministerium sagt nein.

Es zieht laut Medienberichten dazu eine Studie heran, in der von einer "vernachlässigbaren Kontamination des Bodens" die Rede ist. Auch das Bundesamt für Zivilluftfahrt und der TÜV Rheinland sehen keinen Grund zur Sorge. Der Großteil des abgelassenen Kraftstoffes verdampfe in der Atmosphäre. 0,02 Gramm würden je Quadratmeter auf dem Boden ankommen, wenn sich der Pilot an die Vorgaben hält: "Das ist so viel wie ein Schnapsglas Kerosin, verteilt auf 1000 Quadratmeter", hieß es demnach bei der Lufthansa. Umweltaktivisten warnen dagegen: Kerosin sei ein starkes Kontaktgift. Zudem haben Flugzeuge im vergangenen Jahr erneut mehr Treibstoff über der Pfalz abregnen lassen als zuvor. Und die IPP moniert, dass Behörden und Politik überhaupt nicht erwähnen, welche Rolle etwa die Treibstoffzusätze für die Umwelt spielen und wie schädlich selbst Spurenkonzentrationen davon sind. Und auch, wenn das meiste verdampfe, fragt die IPP schlicht: "Wo bleibt das Zeug?".

Die Grünen-Landtagsfraktion fordert, die Folgen des "Fuel Dumpings" besser zu prüfen. Rückstände und Ablagerungen müssten genauer untersucht werden. Es dürfe nicht länger sein, dass "wir nicht wissen, wie viel von dem Kerosin unten ankommt und welche Auswirkungen dies auf Mensch und Natur hat", kritisierte der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Hartenfels, schon Anfang des Jahres. Eine Studie des Umweltbundesamtes, die im Herbst vorliegen soll, müsse auch die Auswirkungen in der Pfalz in den Blick nehmen. Grüne und SPD im Landtag forderten zudem eine Meldekette zur zeitnahen Information von Länderbehörden, Länderministerien und der Öffentlichkeit. Selbst Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) monierte, dass es bislang keine Meldepflicht von "Fuel Dumping" gibt.

Die ganzen Kritikpunkte sollen auch bei einer Demonstration am 2. September ab 11 Uhr auf einem Platz neben der Totenkopfhütte des Pfälzerwald-Vereins (PWV) im Wald über Maikammer zur Sprache kommen. Den Organisatoren ist vor der Kundgebung allerdings etwas bange, können sie doch angesichts des Erfolges ihrer Petition überhaupt nicht richtig abschätzen, wie viele Teilnehmer kommen werden: "Wir haben niemals mit einer solchen Resonanz gerechnet," räumt Rudolf Ahrens-Botzong, einer der Gründer der Pfälzerwald-Initiative ein: "Das bringt uns jetzt einige organisatorische Probleme."

Die in 514 Metern Höhe gelegene Hütte auf dem Bergsattel des "Totenkopfs" ist nur über schmale Waldstraßen von Maikammer, St. Martin und dem Forsthaus Breitenstein im Elmsteiner Tal aus zu erreichen: "Da muss schon im Vorfeld einiges bedacht werden," so Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU), der auch Vorsitzender des PWV in Maikammer ist: "Vielleicht muss sogar die Straßenzufahrt zur Hütte an diesem Vormittag von allen Seiten gesperrt werden." Vorsorglich ließ der PWV-Ortsverein ein Flugblatt drucken mit den nächstgelegenen Parkplätzen an der Hüttenhohl, im Kaltenbrunner Tal, auf der Kalmit, am Forsthaus Heldenstein und im Elmsteiner Tal: "Da müssen die Leute halt eine kleine Wanderung unternehmen, bevor es zur Demonstration geht," sagt der zweite PWV-Ortsvorsitzende, Rupert Strassner.

Auch die Behörden sind hellhörig geworden. Im Ordnungsamt von Neustadt an der Weinstraße hat es ein Treffen gegeben, bei dem über alle Eventualitäten besprochen wurde. Am besten vorbereitet ist momentan das Team der Totenkopfhütte: "Wir werden in und vor der Hütte Ausschankstellen einrichten, um den Ansturm etwas zu entzerren," kündigt Strassner an: "Wir können mehr als hundert Helfer auf die Beine stellen."

Für das Redner-Mikrofon wird die Initiative extra ein Stromaggregat in den Wald karren - damit man den CDU-Landtagsabgeordneten und Gesamtvorsitzenden des PWV, Martin Brandl, sowie den Toxikologen Bernd Kaina von der Uni Mainz auch gut hören kann. Welche Auflagen zu erfüllen sind, ist noch offen. Die Demonstration ist bei der Kreisverwaltung der Südlichen Weinstraße angemeldet. Geäußert hat sich die Behörde bislang nicht.