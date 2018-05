Nußloch. (sha) Für die 16-jährige Sophia Wittmann aus Nußloch beginnt schon bald ein aufregender Lebensabschnitt: Sie wird für ein Schuljahr in den Vereinigten Staaten leben und lernen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg wählte die Schülerin als junge Botschafterin Deutschlands für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) aus.

Im August startet für Sophia Wittmann dann die Zeit des "American Way of Life". "Das Auslandsjahr ist eine großartige Gelegenheit für einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Englisch als Alltagssprache, kulturelle Unterschiede und eine große Selbstständigkeit kann man hautnah erleben", heißt es in einer Mitteilung des Liberalen.

"Verstehe Dich bitte auch als Botschafterin unseres Landes", gibt Brandenburg der 16-Jährigen mit auf den Weg. Als Austauschschüler verbrachte er selbst ein Schuljahr an einer High School in den USA. Die Zeit bei seiner Gastfamilie in Little Rock im Bundesstaat Arkansas würde ihn bis heute prägen, betont Brandenburg. Besonders aufgrund des Zusammenhangs zur Politik freut sich die Realschülerin Sophia Wittmann über die Auszeichnung zur jungen Botschafterin.

"Ich denke, es gilt herauszuarbeiten, inwiefern Präsident Trump die US-Amerikaner repräsentiert", ist sie gespannt. 360 Schüler aus allen Ecken Deutschlands werden jedes Jahr von den Bundestagsabgeordneten ihrer Wahlkreise für das Stipendienprogramm ausgewählt. Sie dürfen für zehn Monate in amerikanischen Gastfamilien leben und öffentliche High Schools in den USA besuchen.

Auch in den Vereinigten Staaten freuen sich gerade 350 Jugendliche über frohe Nachrichten. Die amerikanischen Stipendiaten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms sind 15 bis 18 Jahre alt. Sie dürfen ab September ein Schuljahr in Deutschland verbringen. Für zehn Monate suchen sie Familien, die ihr Zuhause mit ihnen teilen wollen. Jens Brandenburg lädt Familien im Rhein-Neckar-Kreis dazu ein, Gastfamilie zu werden und einen amerikanischen Gastschüler willkommen zu heißen.

Seit 1983 besteht das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) als Stipendienprogramm des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses. Jedes Jahr werden 360 deutsche und 350 amerikanische Schüler als Stipendiaten ausgewählt. Für den Aufenthalt erhalten sie ein Vollstipendium. Das PPP fördert so den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den USA.

Info: Interessierte Familien können sich an den betreuenden Verein Partnership International wenden. E-Mail: office@partnership.de, Telefonnummer: 0221/913 97 33. Ab Mai können sich Jugendliche für die Vollstipendien im Schuljahr 2019/20 bewerben. Informationen gibt der Deutsche Bundestag auf www.bundestag.de/ppp.