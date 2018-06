Von Olivia Kaiser

Edingen-Neckarhausen. Beim Harald Wohlfahrt Radio Regenbogen Palazzo geht es nicht nur ums Essen. Es geht auch darum, zu staunen und sich von den Akteuren auf der Bühne verzaubern zu lassen. Das ist in den vergangenen 20 Jahren fast immer gelungen. Doch manche Akrobaten, Zauberer und Comedians sind dem Mannheimer Publikum in den vergangenen 19 Jahren besonders ans Herz gewachsen. Zum 20-jährigen Bestehen der Dinnershow sind einige von ihnen wieder dabei. Zum Beispiel die Sandmalerin Natalya Netselya, die die Fähigkeit besitzt Geschichten und Bilder mit Sand zu malen.

"Eine aufwendige Kameratechnik ermöglicht jedem einzelnen Besucher einen perfekten Blick", versicherte Palazzo-Produzent Rolf Balschbach, der mit seinem Partner Gregor Spachmann bei der Firma Epicto in Edingen-Neckarhausen das Jubiläumsprogramm vorstellte. Das Unternehmen ist bereits seit 15 Jahren für die Technik und Konzeption die Bühnenshow der Dinnershow im Spiegelzelt verantwortlich. Im hauseigenen Showlabor wird bereits seit März an der neuen Palazzo-Show getüftelt, verriet Show- und Lichtdesigner Günter Jäckle von Epicto. "In unserem Showlabor haben wir eine Bühne im Format 1:10", erklärte Jäckle. "Das gibt uns die Möglichkeit alles genau zu choreografieren, beispielsweise die Beleuchtung." Auch wie die einzelnen Künstler am besten in Szene gesetzt werden können, wird im Showlabor ausbaldowert. Auch Udo Lindenberg oder Peter Maffay nutzen das Epicto-Showlabor seit vielen Jahren.

Wenn es um Publikumslieblinge geht, dann kommt Palazzo-Stammgästen sofort der finnische Magier Jay Niemi in den Sinn, der aus einem Taschentuch Papageien zaubert, die dann munter durch das Spiegelzelt fliegen. Bereits zwei Mal war der Finne schon Teil der Palazzo-Show, allerdings zeigte er seine Tricks meist von der Nebenbühne. "Jetzt wird er seine Nummer so konzipieren, dass sie auch von der Hauptbühne aus stattfinden kann", berichtete Balschbach.

"The Power of Love" lautet das Motto der neuen Palazzo-Saison. Zum Jubiläum setze man beim Programm diesmal verstärkt auf Leichtigkeit und Comedy. Kay Scheffel gibt wieder den Conférencier. Der Comedian wirkt wie ein zweiter Heinz Erhardt. "Doch diesmal wird das Publikum noch eine andere Facette von mir erleben", versprach Scheffel. Bei den Künstlern setzen Spachmann und Balschbach aber nicht nur auf Vertrautes, sondern haben auch neue Gesichter engagiert. Mit dem Duo "Olé Olé" bekommt er Unterstützung im komödiantischen Segment. Paul Morocco und Marcial Heredia vereinen Musik, Artistik und Comedy. Sie feiern ihre Palazzo-Premiere, genauso wie die Artistengruppe Groundflight aus Russland. Deren Markenzeichen sind Nummern mit waghalsigen Wurf- und Flugelementen. Von einer Konstruktion, die an einen Schiedsrichterturm beim Tennis erinnert, katapultieren sie sich hoch in die Luft.

FiInfo: Die Palazzo-Show 2018/2019 startet am 24. Oktober. Die Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show bereits um 18 Uhr, Einlass ist um 17 Uhr. Montags sowie am 24. Dezember und am 1. Januar 2019 ist spielfrei. Tickets sind ab 69 Euro unter der Hotline 01805/60 90 30 erhältlich. Weitere Informationen, auch über das Menü, gibt es unter www.palazzo-mannheim.de. Auf der Webseite können auch Karten gekauft werden.