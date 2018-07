Von Lisa Wieser

Mauer/Rhein-Neckar. Das Telefon klingelt, eine Kundin ruft an, es geht um einen Kontrolltermin zur Anpassung, sie will wissen, wann sie kommen kann. Orthopädietechniker Joachim Frühauf, der sich auf Armprothetik spezialisiert hat, macht mit ihr etwas aus, nur keine Eile, "Frühauf heißt nicht früh auf- lassen Sie sich Zeit". Die Kunden, die zu ihm kommen, sind Patienten. Allen gemeinsam ist, dass ihnen die oberen Extremitäten fehlen: Ein Arm, eine Hand oder Finger.

"Es gibt traumatisch betroffene Patienten, die durch einen Unfall obere Extremitäten verloren haben. Es gibt auch angeborene Fehlbildungen bei Kindern, bei denen wir ab dem dritten Lebensjahr mit Prothesen beginnen können. Immer sind persönliche Schicksale damit verbunden, besonders nach Unfällen."

Joachim Frühauf ist deshalb nicht nur Orthopädiehandwerker, sondern auch erste Anlaufstelle nach oft langwierigen Klinikaufenthalten. Er strahlt Ruhe und Besonnenheit aus, er ist einer, der zur Vertrauensperson für lange Zeit wird.

Er zeigt seine angefertigten Prothesen. Innen sehen sie fast schon futuristisch aus. Feinste, bis ins letzte Detail für den Kunden angepasste Hautelektroden erkennen vom Gehirn ausgelöste Muskelbewegungen und übernehmen nicht mehr vorhandene Funktionen.

Außen haben sie durch die passgenaue Anfertigung mit Silicon ein nahezu perfektes optisches Erscheinungsbild. Patienten finden dadurch nahezu in ein normales Leben zurück. Doch Joachim Frühauf kennt die Phasen, die ein Patient nach so einem Ereignis durchlebt.

"Zuerst kommt die völlige Verzweiflung. In der ersten Zeit können sie sich nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Neben der medizinischen Versorgung ist es wichtig, zuzuhören, den Patienten reden zu lassen, ihm neben der Wut, Angst und Trauer aber auch Perspektiven und Zukunft aufzuzeigen", sagt Orthopädiehandwerker.

In der zweiten Phase lernen die Patienten den professionellen Umgang mit der Prothese und wie sie angewendet wird. Die dritte Phase wird geprägt von der Akzeptanz der Situation, die traumatischen Erfahrungen sind in den Hintergrund getreten und das Handicap integriert.

"Die verlorene Extremität kann niemand ersetzen. Trotzdem lässt sich die Alltagsqualität wieder herstellen. Diese Menschen gehen ihren beruflichen und privaten Weg, machen Karriere, gründen Familien, treiben Sport und gehen auf Reisen, - wie jeder andere auch", sagt er aus über 30-jähriger Erfahrung.

Nicht zuletzt durch seine Arbeit in der Notfallaufnahme weiß er, dass dies fast immer möglich ist. Bevor er 2003 sein eigenes Unternehmen in Mauer eröffnete, war er langjähriger Leiter der Armprothesenwerkstatt in der Orthopädischen Universitätsklinik in Heidelberg- Schlierbach.

Bis heute bekommt Joachim Frühauf unzählige Biografien und Schicksale von Menschen mit. Etwa 300 internationale Patienten betreut er in seinem Familienbetrieb, das Team ist mehrsprachig. Ehefrau Monika, Sohn Stefan und Schwiegersohn Kevin Stumpf arbeiten mit.

Das kleine, jedoch hoch spezialisierte Unternehmen ist mit weltweiten Orthopädietechnikern vernetzt, tauscht sich regelmäßig aus und trifft sich auf internationalen Kongressen.

"Deutschland ist in der Armprothetik sehr weit vorne, was die Versorgungsqualität angeht", sagt Joachim Frühauf, der auch Dozent an der FSO Meisterschule für obere Extremität in Mannheim und Gastdozent an der Bundesfachschule für Orthopädietechnik ist. Fachliches Wissen und menschliche Erfahrung kommen seinen Patienten zu gute. "Wir geben ihnen etwas zurück, das sie verloren haben. Die Betreuung geht oft über Jahre, in der eine enge Vertrauensbasis entsteht. Es gibt auch mal Hochs und Tiefs, wie in jedem Leben. Doch das einzige, was nicht zählt sind Mitleid, Hadern mit dem Schicksal oder die Frage nach Schuld. Das wäre der völlig falsche Ansatz."