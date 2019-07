Von Jennifer Reutter

Schwetzingen. Die vielen Plakate in der Stadt kündigen es bereits an: Am Samstag, 27. Juli, findet im Schlossgarten das Schwetzinger Lichterfest statt. Die Organisatoren freuen sich jetzt schon: "Die Gäste sind ein tolles Publikum", betont Erwin Claußen, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Yellow-Concerts. Denn im Vergleich zu anderen Veranstaltungen gebe es beim Lichterfest nur wenige Polizeieinsätze.

Claußen erwartet auch in diesem Jahr wieder bis zu 10.000 Besucher auf dem Parkgelände. Das Programm mit insgesamt 14 Bühnen ist eine bunte Mischung, die für jeden etwas zu bieten hat. Insgesamt 280 Künstler treten bis zum großen Feuerwerk gegen 22.40 Uhr auf. Die Besucher können sich auf altbekannte Gäste wie den Kurpfälzer Comedian "Chako" Habekost freuen, der zwischen 19 und 20 Uhr auf der Festivalbühne für Lacher sorgt. Es gibt allerdings auch viele neue Künstler im Programm, zum Beispiel die Geigerin Katharina Garrad. Sie tritt gleich zu Beginn der Veranstaltung um 17.30 am Apollotempel auf. Garrard hat mit ihrer Violine unter anderem schon Schlagerstars wie Helene Fischer und Roland Kaiser begleitet.

Für gute Stimmung sorgt auch das Kabarett-Trio "Die Schöne Mannheims" ab 19.15 Uhr auf der Bühne an der Hirschgruppe. Für die drei Frauen ist es der erste Auftritt beim Schwetzinger Lichterfest.

Beim Lichterfest vor zwei Jahren trat unter anderem die Schwetzinger Ballettschule von Barbara Benkeser-Hammerton auf (links). Fotos: Lenhardt

Zum ersten Mal wird auch der Innenhof der Moschee für die Auftritte von Künstlern genutzt. Dort finden orientalische Schleiertänze der Dance & Health Academy Mannheim unter der Leitung von Nina Teza statt. Passend zum orientalischen Ambiente gibt es dort auch eine Shisha-Bar mit türkischem Tee, Cocktails und Showeinlagen. Die Klangoase des "Prachtklang"-Studios von Künstlerin Maria Luna Pracht wird im Mozartsaal des Schlosses aufgebaut. Die Räumlichkeiten sollen das Klangerlebnis noch eindrucksvoller machen.

Wer lieber elektronische Musik mag, für den gibt es am Seepferdchengarten die interessantere Bühne. Dort legen von 20. 30 bis 22.30 Uhr die Mannheimer DJs Cidak und Coshi auf. An der Orangerie kommen ab 17.30 Uhr die jüngsten Gäste auf ihre Kosten. Gegen eine kleine Gebühr bietet die Gruppe "Farbenzauber" dort Kinderschminken und Glitzertattoos an. Außerdem können sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben.

Das Ende des Lichterfests leitet dann das große Abschlussfeuerwerk ein, das von 22.40 bis 23 Uhr über dem Schlossgartenweiher gezündet wird. Im Vergleich zum Vorjahr habe man auch die Rahmenbedingungen des Fests verbessert. Um die Parksituation zu entspannen, öffnet der Supermarkt Kaufland seine Parkplätze für die Besucher des Lichterfests.

Die Organisatoren rechnen trotzdem mit einer angespannten Parksituation - zumal am gleichen Wochenende das Formel-1-Rennen auf dem Hockenheimring steigt. Erwin Claußen rät den Besuchern deshalb, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Wer eine Eintrittskarte kauft, erhält ein Kombiticket, mit dem er alle öffentlichen Verkehrsmittel im RNV-Gebiet kostenlos nutzen kann.

Info: Die Karten für das Lichterfest sind im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro (Erwachsene) erhältlich. Kinder zahlen 7 Euro, eine Familienkarte kostet 35 Euro. An der Tageskasse zahlen Erwachsene 20 Euro, Kinder 9 Euro und Familie 40 Euro.