Von Frederick Mersi

Weinheim. "Ich habe eine grenzwertige Platte gemacht, um die Idioten damit abzustoßen", sagt Olli Schulz. Das Publikum - hohe Dichte an Bart- und Brillenträgern, Smartphones und Bierflaschen mit Bügelverschluss - lacht. Der Liedermacher und TV-Blödelbarde ist mit dem Album "Scheiß Leben, gut erzählt" im ausverkauften Café Central zu Gast.

Schimpfwörter in seiner Moderation gehören genauso zum gebürtigen Hamburger wie tiefsinnige Liedtexte. Noch vor seinem ersten Song "Wachsen" erzählt Schulz Anekdoten von seinem letzten Aufenthalt in Weinheim, "dem vergessenen Las Vegas". Später geht es um schwachsinnige Facebook-Zitate zur Selbstmotivation, einen weinenden Mann im Swinger Club als Analogie für den Zeitgeist und alberne Selbstdarstellung über Instagram.

Mit dem Smartphone filmende Zuschauer bindet Schulz gleich ein: "Ihr schickt mir das, ich schneide das zusammen und die Einnahmen der DVD gehen an ‚Karstadt für Weinheim‘." Das kommt bei den 250 Zuhörern gut an, viele von ihnen kommen nicht aus der Zweiburgenstadt. Da darf der "Olliiii", wie es immer wieder aus dem Publikum schallt, auch mal so was wie "Provinz" sagen, nur um grinsend anzufügen: "So macht man sich beliebt."

Entgegen seiner Ansage, nur Zwölf-Minuten-Instrumentals mit experimentellem Jazz zu spielen, bringt Schulz mit seiner Band kurze und eingängige Lieder auf die Bühne. Dass sich der ehemalige Roadie selbst nicht für einen brillanten Musiker hält, betont er immer wieder: "Wenn ich transponieren könnte, würde ich das auf einer Gitarre spielen." Ein, zwei Mal gehen Griffe daneben, auch vor dem Mitklatschen warnt er sein Publikum: "Dann komm’ ich raus."

Aber Schulz ist authentisch. Ein fast schon entwerteter Begriff, doch man glaubt dem geborenen Geschichtenerzähler, wenn er sagt: "Ich würde auch vor 20 Leuten hier spielen." Danach stimmt er "Als Musik noch richtig groß war" an und unterbricht sich am Ende abrupt selbst, um noch eine Anekdote von seiner Tochter zu erzählen.

Die vermisse er auf Tour, sagt Schulz. "In so einer deprimierenden Atmosphäre seht ihr mich selten." Nur um gleich wieder auf Blödel-Modus zu schalten: "Deswegen heißt das nächste Lied: ,Zu deprimiert, um Selbstmord zu begehen’." Wirklich melancholisch sind Stücke wie "So lange einsam", "Old Dirty Man" und "Weil die Zeit sich so beeilt". "Ich hatte heute den ganzen Tag den Blues", sagt Schulz. Gleichzeitig singt er Plädoyers fürs pralle Leben wie "So muss es beginnen" oder "Schmeiß alles rein". Seinem Publikum ruft er zu: "Du musst auch für andere da sein, wenn es dir nicht gut geht."

Das lebt der Vollblutmusiker am Sonntagabend auch im Café Central vor: Mit Witzen, Liedern, Dummgeschwätz und Tiefsinnigem unterhält er trotz persönlichem Blues fast zwei Stunden lang, jedoch auch mit unvermittelter Fünf-Minuten-Pause und nur einer Zugabe, die vom Publikum fast schon erzwungen wird. Doch "Olliiii" lässt sich in keine Schublade stecken - vielleicht auch, um nicht irgendwann mit der Aussage seines eigenen Liedes konfrontiert zu werden: "Du schockst nicht mehr".