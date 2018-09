Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Rennstadt und Autos gehören einfach zusammen. Auf dem Motodrom geben sich die schnellsten Wagen der Welt ein Stelldichein bei der Formel 1, bei den NitrolympX brennt der Asphalt, und am Samstag hatten sich rund 25 historische Autos mit ihren Besitzern eingefunden. Da ging es eher gemütlich zu. Entspannt saßen die Besitzer der Auto-Schönheiten in Liegestühlen in der Sonne und hörten sich geduldig die neugierigen Fragen der Besucher an. Natürlich hatten sie ihre Oldtimer auf Hochglanz poliert, und ein Gläschen Wein war auch nicht zu verachten. Das älteste Fahrzeug der Veranstaltung, ein Adler mit Baujahr 1936, zog viele Blicke auf sich. Günter Achstetter hatte das Auto 1978 in Dänemark gekauft und zwei Jahre Arbeit investiert.

Ein anderer Aussteller ist als Kind vom Borgward Lloyd geprägt worden. Mit Vater und Mutter in deren ganzem Stolz - dem Lloyd - ging es auf Picknickfahrt. Als Erwachsener hatte er jahrelang nach dem Automobil der Nachkriegsjahre gesucht, und irgendwann wurde er fündig. Der Lloyd Alexander TS wurde zwischen 1957 und 1962 gebaut und ging als Leukoplastbomber in die Geschichte ein. Er gehörte damals schon zur Oberklasse der Lloyd-Werke und brachte 26 PS auf die Straße. TS stand für Touring Sport.

Die Besucher, die erwartungsvoll auf den Kotflügel klopften, allerdings enttäuscht feststellten, dass die ja aus normalem Blech bestanden, klärte der Besitzer dann im Interview mit Konrad Sommer vom Hockenheimer Marketingverein auf: Nur die ersten Modelle nach dem Krieg waren mit Kunstleder bespannt, das auf eine Holzrahmenkonstruktion und Sperrholz aufgezogen wurde. Bei einem Umfall wurden die entstandenen Risse im Kunstleder geldsparend mit Leukoplast geflickt. Daher der Spitzname des Autos.

Der Lloyd, der vor der Zehntscheune parkte, war allerdings schon ein späterer Jahrgang und aus richtigem Blech. Daneben stand ein Heinkel Kabinenroller, der ungefähr so lang wie der Chevrolet Impala aus den "Roaring Sixties" breit ist.

Mit seinen imposanten, flach nach außen ragenden Heckflügeln war der Chevrolet eines der prägenden Modelle seiner Zeit. Jeder Junge aus den 1960er-Jahren wollte das Matchbox-Spielzeugmodell besitzen. Da führte kein Weg dran vorbei, auch wenn das Taschengeld knapp war. Sie alle zogen bei den 1. Oldtimer Affairs des HMV Blicke auf sich, die aufgeputzten Kleinwagen Lloyd, Kabinenroller oder BMW-Isetta und auch nicht die Amischlitten Chevrolet Impala (1964), Mercury Monterrey (1957) oder Ford Mustang (1967). Hahn im Korb war aber der teuerste Wagen: ein Mercedes 220 S Cabrio mit roten Ledersitzen. Aber das nicht wegen seines exorbitanten Preises (im sechsstelligen Bereich), sondern wegen seiner Geschichte.

Der Wagen war nach dem Zweiten Weltkrieg von einem amerikanischen Soldaten mit in die USA genommen worden. Dort spürte der heutige Besitzer, der Rohrhofer Karlheinz Eisner, sein Traumauto auf. In Arizona war es gelandet. Der Zustand sei unbeschreiblich gewesen, mit Schusslöchern in der Karosserie und in der Frontscheibe. "Texas ist dort nicht fern", spielte Eisner auf lockere Waffengesetze an. Das Armaturenbrett aus Holz hatten die Termiten weggefressen, die Technik war nur noch in Ansätzen vorhanden.

Er kaufte das Auto für 3500 Dollar. Transport und Zoll schlugen noch einmal mit 7200 Euro zu Buche. Dann arbeitete der gelernte Karosseriebauer in seiner Freizeit mehr als vier Jahre an dem guten Stück und investierte rund 2500 Arbeitsstunden in den Oldtimer. "Wenn andere abends noch in die Kneipe gingen, bin ich in die Werkstatt", sagte er. Heute steht das Mercedes-Modell, das zu seiner Zeit fast ausschließlich von einem Chauffeur der Saxonia-Werke Göppingen gefahren wurde, in der Originalfarbe DB 190 Graphit wie aus dem Ei gepellt da.

Verkaufen hätte er es schon oft können. Gewinnbringend. Er will aber nicht.