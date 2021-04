Von Stefan Kern

Oftersheim. In Zeiten von Corona ist jede gute Nachricht willkommen. Umso mehr freuten sich die Mitglieder des Oftersheimer Gemeinderats bei ihrer jüngsten Sitzung am Dienstag über den positiven Förderbescheid für das Sanierungsgebiet "Ortsmitte II". Die Gemeinde hatte sich nämlich für ein staatliches Städtebauförderprogramm beworben – und wurde aufgenommen. Bevor die genauen Umrisse des künftigen Sanierungsgebiets festgelegt werden, soll die Verwaltung nun Untersuchungen durchführen. Dazu wurde sie am Dienstag vom Gemeinderat beauftragt.

Svenja Dickmann von der Stadtentwicklungsgesellschaft "Die Steg" erläuterte dem Gremium die Eckpunkte des Projekts. Oberstes Ziel der Sanierung sei es, das Herz der Kommune am Leben zu halten. Konkret heißt das: Man will Gebäude und Infrastruktur aufwerten, die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessern und der Nachhaltigkeit einen größeren Stellenwert einräumen. Das Programm, so Dickmann, richte sich an öffentliche und private Träger. "Für den Erfolg ist es besonders wichtig, dass sich die Bürger beteiligen", betonte sie. Fördermittel gebe es zum Beispiel für energetische Sanierungen, Instandsetzungen oder barrierefreien Ausbau.

Insgesamt hat die Kommune 5,8 Millionen Euro beantragt. Laut Aufteilungsschlüssel würden davon 60 Prozent das Land und 40 Prozent die Gemeinde übernehmen. In diesem Fall bekäme die Kommune vom Land knapp 3,5 Millionen Euro. Die restlichen 2,3 Millionen müsste sie selbst stemmen. In der ersten Runde würde aber nie gleich alles bewilligt, erklärte Bürgermeister Jens Geiß. Das Land hat erst einmal eine Zahlung in Höhe von 1,3 Millionen Euro bewilligt. Mit dem entsprechenden Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von rund 866.000 Euro ergibt das eine Gesamtfördersumme von rund 2,2 Millionen Euro. Die Verwaltung wird nun Untersuchungen durchführen, um den genauen Sanierungsbedarf zu erörtern. Im Frühjahr 2022 könnte es dann an die Umsetzung gehen. Für den 11. Mai ist auch eine Bürgerbeteiligung anberaumt. Schon jetzt sei klar, dass diese hybrid – also auf jeden Fall auch digital – sein werde, meinte Geiß. Ob es bei der geplanten Präsenzveranstaltung bleibt, ist derzeit noch unklar.

Das Geld aus dem Förderprogramm sei die Gelegenheit, um Teile der Ortsmitte weiterzuentwickeln, betonte Michael Seidling (FWV). Davon profitiere am Ende die ganze Kommune. Das fanden auch Annette Dietl-Faude (CDU) und Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD). Einzig Peter Pristl (FDP) schien nicht wirklich zufrieden zu sein. "Klar, eine Förderbewilligung für die Gestaltung der Ortsmitte ist eine gute Sache, und die Sanierungen sind auch notwendig", sagte er. Doch für ihn kommt der Bescheid zum falschen Zeitpunkt. Die angespannte Haushaltslage und die Corona-Krise als Unsicherheitsfaktor ließen den Bescheid in einem ungünstigen Licht erscheinen. "Denn ein Förderbescheid bedeutet immer auch, dass die Gemeinde Geld in die Hand nehmen muss", so Pristl. Seine Ratskollegen konnte der Liberale mit diesen Einwänden aber nicht überzeugen. Bei zwei Enthaltungen der FDP begrüßte der Gemeinderat das Programm und votierte für die Weiterentwicklung.