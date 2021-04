Die Radler in Hockenheim wünschen sich mehr Abstellanlagen für Fahrräder (wie hier am Bahnhof) und eine bessere Pflege der Radwege. Foto: Lenhardt

Oftersheim/Hockenheim/Ketsch. (vkn) Schwetzingen hat sich beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in der Platzierung verschlechtert. Wie haben sich Oftersheim, Hockenheim und Ketsch geschlagen? Ein Überblick:

> Oftersheim: Hier bewerten Radfahrer das Fahrradklima mit der Note 3,68. Damit schneidet Oftersheim im Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) deutlich besser ab als Hockenheim und Ketsch. Hockenheim steigt in der Wertung von Ausreichend auf 3,84. Ketsch verschlechtert sich auf die Note 3,95. Oftersheim rangiert bundesweit auf Platz 139 von 418 Teilnehmern mit einer Ortsgröße unter 20.000 Einwohnern. Landesweit nahmen 74 Kommunen teil, Oftersheim landet hier auf Platz 23. Damit platziert sich die Gemeinde im oberen Drittel ihrer Größenklasse. An der Erhebung beteiligten sich 68 Personen aus Oftersheim. Zu den größten Stärken im Vergleich zu anderen Gemeinden zählen nach der ADFC-Rangliste die für Radfahrer in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen und die Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Drittens bescheinigen die Nutzer dem Radwegnetz der Gemeinde generell, dass es ein zügiges Radfahren im Ort ermögliche. Als negative Erscheinungen des Fahrradklimas in Oftersheim zählt die Studie insbesondere die Anzahl der Fahrraddiebstähle, die Oberfläche der Radwege sowie die Führung an Baustellen auf. Außerdem gaben die Teilnehmer der Umfrage Oftersheim mit 4,6 auch eine schlechte Note, was die Kontrolle von Falschparkern anbelangt.

> Hockenheim: Die Rennstadt belegt in der Größe von 20.000 bis 50.000 Einwohnern bundesweit auf Platz 169 von 415 Teilnehmern. Landesweit belegt die Rennstadt Rang 33. An der Fragebogen-Erhebung nahmen 80 Bürger teil. Als größte Stärken des Radklimas in Hockenheim nennt der Radklima-Test 2021 die Punkte "Öffentliche Fahrräder", sprich: Mieträder, geöffnete Einbahnstraßen für Radfahrer sowie Radfahren für Jung und Alt. Als größte Schwächen gelten die Oberflächen der Radwege sowie deren Reinigung sowie das Thema Abstellanlagen für Fahrräder. Nachdem dieser Mangel in der Rennstadt bereits im Fahrradklima-Test 2018 kritisiert worden war, hatte die Stadt unter anderem mit der Aufstellung mobiler Fahrradständer darauf reagiert. "Das wird weitergeführt", erläuterte Judith Böseke von der Stadtverwaltung. Aufgrund der Pandemie sei ein dazu aufgestelltes Konzept unterbrochen worden. Für Hockenheim stellte die Auswertung außerdem eine hohe Unzufriedenheit über Falschparker auf Radwegen (4,8) fest.

> Ketsch: Die Gemeinde belegt mit einer Gesamtnote von 4,0 bundesweit den 245. Platz bei 418 Teilnehmern, landesweit rangiert Ketsch auf Platz 47 bei 74 Wettbewerbern. Das Ergebnis der Auswertung der 75 Fragebögen aus der Enderle-Gemeinde für 2020 ergibt in der Benotung eine leichte Verschlechterung gegenüber 2019. Da kam Ketsch noch auf die Durchschnittsnote 3,8. Als größte Stärke im Ortsvergleich nennt der Fahrradklima-Test die Erreichbarkeit des Ortszentrums an erster Stelle, gefolgt vom Punkt Radfahren für Jung und Alt. Auch Konflikte mit Fußgängern werden selten genannt. Als größte Schwächen wertet die Untersuchung die Themen Fahrradmitnahme im Öffentlichen Nahverkehr, geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr sowie die Oberflächen der Radwege. Weiter ärgern sich die Ketscher Radfahrer mit der Schulnote 4,7 über Falschparker auf Radwegen und beklagen mit einer Benotung von 5,2 die schlechte Versorgung mit Mieträdern in ihrer Gemeinde.