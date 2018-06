Oftersheim. (stek) Die Stimmung im Gemeinderat Oftersheim war gereizt: Auf der Tagesordnung standen mit dem Umbau der Lichtsignalanlage bei der Fußgängerquerung Mannheimer Straße beim Siegwald-Kehder-Haus und der Einengung der Heidelberger Straße im Kreuzungsbereich der Silcherstraße zwar zwei völlig unstrittige Punkte. Aber die Ratsmitglieder nutzten die Gelegenheit, der Verwaltung mit Bürgermeister Jens Geiß an der Spitze Untätigkeit vorzuwerfen.

Die schon lange anvisierte Verkehrsberuhigung, so der Tenor im Rat, gehe viel zu langsam voran. Weder sei das umfassende Verkehrskonzept fertig, noch seien die lang versprochenen mobilen Blitzer im Einsatz. Ein Zustand, der unter den Ratsmitglieder zunehmend Ärger verursacht.

Zu Beginn erläuterte Geiß kurz die beiden Maßnahmen, die etwas mehr Ruhe und Sicherheit in den Straßenverkehr gebracht werden sollen. So soll die Wegweisungsbeschilderung Richtung Schwetzingen, Walldorf und Rathaus im Kreuzungsbereich der Heidelberger Straße und Mannheimer Straße entfernt und dafür das Lichtsignal, das auf die rote Ampel bei der Fußgängerquerung vorm Siegwald-Kehder-Haus hinweist, um rund einen Meter nach unten versetzt werden. Damit, so hofft Geiß, würden weniger Fahrer das Rotlicht übersehen, was bis dato leider immer noch häufig passiere.

Zum anderen plant die Verwaltung eine Einengung der Heidelberger Straße im Bereich Silcherstraße mittels zweier sogenannten Beruhigungsinseln. Dadurch könnte es gelingen die durchschnittliche Geschwindigkeit etwas zu verringern. Beide Maßnahmen waren im Rat völlig unstrittig und wurden auch einstimmig beschlossen.

Deutlich vernehmbare Kritik entzündete sich jedoch am grundsätzlichen Vorgehen der Verwaltung. Tobias Ober (FWV) betonte - genau wie Annette Dietl-Faude (CDU) und Jens Rüttinger (SPD) - dass das Prozedere zur Verkehrsberuhigung unerträglich langsam verlaufe. Wo seien die mobilen Blitzer und vor allem wo sei das Verkehrskonzept?

Die Themen seien schon lange auf dem Tisch und trotzdem seien mehr Fragen offen als geklärt. Die Bilanz, so Dietl-Faude, sei "mehr als ernüchtern". Und Rüttinger attestierte: "Wir müssen uns mehr mit dem Thema Verkehr in Oftersheim beschäftigen und die Bürger beteiligen." Patrick Schönenberg (Grüne) zeigte sich angesichts der enormen Verzögerungen sprachlos. Gerade das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Rathaus und Regierungspräsidium in Sachen Tempo 30 ärgert den Grünenpolitiker. Es müssten Taten und nicht Schuldzuweisungen folgen.