Oftersheim. (sbl) "Duck and cover" - so lautete die Anweisung an Schüler in den USA während des Kalten Kriegs im Falle eines Atomangriffs. "Ducken und verdecken" stand auf dem Lehrplan, um der schlimmsten nur erdenklichen Katastrophe ansatzweise vorzubeugen.

Der Kalte Krieg ist längst vorüber, Atomkraftwerke sind dagegen noch am Netz. Für einen atomaren GAU im nur teilweise stillgelegten Kraftwerk Philippsburg hat sich nun die Gemeindeverwaltung Oftersheim gerüstet, und zwar mithilfe eines Oberstleutnants a. D. der Bundeswehr. Das berichtet Hauptamtsleiter Jens Volpp der RNZ.

"Für die Katastrophe gewappnet, die hoffentlich nie eintritt", schreibt die Verwaltung. Das heißt vor allem: nicht wegducken. Oftersheim sei unter den ersten Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, die einen solchen Katastrophenplan ausgearbeitet hätten, sagt Volpp: "Es geht um mittelschwere bis schwere Vorfälle wie Waldbrände, Amokläufe an Schulen, Jahrhundertfluten - oder eben den atomaren GAU."

Die Erdbebenwahrscheinlichkeit in der Rheinebene sei zwar gering, aber eben vorhanden, fügte der Hauptamtsleiter hinzu. Fachpläne habe es zwar gegeben, jetzt aber hat die Verwaltung für derartige Notfälle eine hausinterne Stabsstruktur ausgearbeitet.

Damit soll im Falle des Falles sichergestellt sein, dass die Zusammenarbeit bei außergewöhnlichen Ereignissen reibungslos verläuft - dafür ist die Verwaltung als Ortspolizeibehörde auch zuständig. Teil des Plans ist zudem die Zusammenarbeit mit anderen Stellen wie der Unteren Katastrophenschutzbehörde im Landratsamt sowie mit Polizei und Rettungskräften. Intern gibt es nun im Katastrophenfall verschiedene Verantwortungsbereiche. Dazu zählen unter anderem Organisation, Medienarbeit, öffentliche Sicherheit und Ressourcenbeschaffung.

Mitarbeiter der Verwaltung seien entsprechend geschult worden. Die Federführung lag bei Bürgermeister Jens Geiß, Hauptamtsleiter Jens Volpp, dem Sachgebietsleiter "Sicherheit und Ordnung", Dennis Wiedemann, und eben der externen Beratung durch Oberstleutnant a. D. Jürgen Steinbrink, der sich nach seiner Bundeswehr-Laufbahn auf Schulungen dieser Art spezialisiert hat.

Auch der Chef des Schwetzinger Polizeireviers, Martin Scheel, und der Kommandant der Oftersheimer Freiwilligen Feuerwehr, Rüdiger Laser, samt Kollegen waren mit dabei. Bei der Schulung ging es nicht nur um Theorie. Verwaltungsmitarbeiter mussten an einem Praxisbeispiel abarbeiten, was sie bei Katastrophen beachten und tun müssen, um die Bevölkerung zu informieren und zu schützen. "Das wollen wir auch einmal jährlich machen", erklärte Volpp Pläne, die Mitarbeiter vor eine simulierte Gefahrensituation zu stellen, dass sie immer vorbereitet sind.