Oftersheim. (pol/mare) Bei Bauarbeiten ist am Mittwoch gegen 8.15 Uhr auf einer Baustelle in der Eichendorffstraße ein 61-jähriger Bauarbeiter unbeobachtet in eine Baugrube gestürzt und wenig später verstorben. Das teilt die Polizei mit.

Demnach fanden Arbeitskollegen fanden den Mann bewusstlos und verständigten sofort über Notruf die Rettungskräfte. Der Mann wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er kurz vor 10 Uhr in einem Krankenhaus in Heidelberg seinen Verletzungen erlag.

Der Verletzte war am Unfallort zunächst von einem Notarzt reanimiert und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gefahren worden.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Auch das Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises und die Berufsgenossenschaft wurden eingeschaltet.